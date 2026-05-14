Все повече хора проверяват дали натрупани задължения за здравни и социални осигуровки могат да бъдат погасени по давност. Темата предизвиква засилен интерес най-вече сред граждани, които с години не са внасяли осигуровки, работили са в чужбина или са трупали задължения като самоосигуряващи се лица.

Националната агенция за приходите (НАП) напомня, че давността представлява срок, в който едно право може да бъде упражнено. След изтичането му самото задължение не изчезва, но отпада възможността то да бъде събрано принудително.

Това означава, че ако длъжник погаси задължението си след изтичане на давностния срок, той не може да поиска възстановяване на сумата, дори да не е знаел, че давността е изтекла.

Какви са сроковете?

Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публичните задължения, включително осигуровките, се погасяват:

- след 5 години, освен ако в закон не е предвиден по-кратък срок;

- след 10 години – т.нар. абсолютна давност, независимо от спиране или прекъсване на срока.

Давността започва да тече от 1 януари на годината, следваща тази, в която задължението е трябвало да бъде платено.

Абсолютната 10-годишна давност обаче не важи във всички случаи. Изключения са налице при разсрочване или отсрочване на задължението, производство по несъстоятелност, образувано наказателно производство или когато изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Кога давността спира и кога се прекъсва?

От НАП уточняват, че определени действия могат да спрат или прекъснат давностния срок.

Давността спира да тече при:

- започнало производство по установяване на публично вземане;

- спиране на изпълнението на акта;

- разрешено разсрочване или отсрочване;

- обжалване на акта;

- налагане на обезпечителни мерки;

- образувано наказателно производство.

При спиране изтеклият до момента срок се запазва и продължава да тече след отпадане на основанието.

Прекъсване на давността настъпва при издаване на акт за установяване на публично вземане или при предприемане на действия по принудително изпълнение. След прекъсването давностният срок започва да тече отначало.

Как се подава искане?

За да бъде приложена давността, гражданите могат да подадат възражение по образец до НАП. След това компетентен орган на приходната агенция извършва проверка дали са налице условия за погасяване на задължението.

От приходната агенция посочват още, че задълженията с изтекъл абсолютен 10-годишен давностен срок се отписват служебно. В тези случаи не е необходимо подаване на заявление, тъй като действията се извършват от публичен изпълнител или съответния публичен взискател.