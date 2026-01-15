ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пак поискаха оставката на зам.-кмета Иван Стоянов
В изказването си Маневски заяви:
""Св. Мина" е проблем, който съществува отдавна, смениха се много управители с бизнес планове, с надеждата че това медицинско заведение ще стигне спасителния бряг. Доктор Вальов е от месец на поста.
Аз искам да чуя г-жа Лилия Недева – след като имаме дирекция "Здравеопазване", защо МБАЛ "Св. Мина" е в такова положение?
Питам: Г-жа Недева, информацията ви до общинските съветници достоверна ли е?
Тогава ви питах – коя кредитна линия е по-благоприятна? Казахте обратното.
Документите на предишния управител стигнали ли са до нас? След като са заведени по надлежния начин.
От тази трибуна искам закриване на дирекция "Здравеопазване", а във връзка с неупражнен контрол – искам оставката на ресорния зам.-кмет г-н Стоянов.
Ние сме община Пловдив, не знам на коя община ни приравнявате.
Затова официално заявявам тези искания. Съжалявам че г-н кметът го няма при нас.
Впечатление прави, че някои от нас приемат функцията на изпълнителна власт. Ние сме законодателния орган. Не е работа на една комисия да се тегли кредит. Представяте ли си комисията по образование да предложи кредит за Математическата гимназия. Ще има ли някой против?
Отчаян съм. Подкрепете тези мои искания, защото това е за доброто на община Пловдив.".
