Общинските съветници от групата "Свободен избор" (от предишната група на ПП "Възраждане") поискаха оставката на кмета на район "Северен" Венцислава Любенова заради спорния строеж до брега на река Марица. "Не може всяка частна нива да поражда милионери" - заяви Господин Апостолов в декларация от името на групата, предава Plovdiv24.bg.

В изказването се припомни хронологията на събитията и се наблегна на протестите на гражданите от съседния жилищен комплекс "Марица гардънс", които се притесняват от неблагоприятни последици от бъдещия строеж.

Кметът Костадин Димитров припомни, че няколко пъти се е срещал с протестиращите. Припомни също, че са отнети правата на главния архитект на район "Северен" и са ограничени правомощията на кмета за последващи актове във връзка с въпросния строеж.

"Хубаво е да се яха всеки протест от политическите сили. Сезирана е прокуратурата. От страна на общината са направени всички необходими действия" - подчерта Димитров.