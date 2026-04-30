Скандалният строеж на жилищен комплекс на 10 метра от коритото на река Марица в Пловдив продължава с пълна сила, въпреки месеци на граждански протести, прокурорска проверка и безпрецедентната намеса на кмета Костадин Димитров. През изминалия уикенд багерите и строителните машини на обекта започваха работа още преди 7:30 ч. сутринта и не спираха до след 21:00 ч. вечерта, без да оставят живущите в района и за миг да си починат, научи репортер на Plovdiv24.bg.

Това представлява двойно нарушение на нормите за обществен ред и тишина, както в ранните утринни часове, така и във вечерните, когато квартал "Северен" трябва да е в режим на покой.

Без миг почивка през уикенда

Според наблюденията на жителите на крайречните блокове строителната дейност в събота и неделя е била дори по-интензивна от тази в работните дни. Багери, бетонови камиони и пикапи на работници са се движели по обекта без прекъсване в продължение на близо 14 часа дневно - практика, която общинската наредба за обществения ред в Пловдив забранява изрично.

Според действащите норми строителни дейности, които генерират шум, не могат да се извършват преди 8:00 ч. и след 19:00 ч. в делничните дни, а в съботи, недели и официални празници - изобщо не са разрешени, освен в строго регламентирани случаи и с изрично разрешение.

В случая с обекта на брега на Марица не са налице нито едното, нито другото. Жителите на квартала описват ситуацията като "целенасочено форсиране" — впечатлението е, че инвеститорът се опитва да приключи възможно най-голям обем работа, преди евентуални съдебни мерки да го спрат.

И тук стои ключовото - според официалното становище на самата община "единствено съдът може да спре строежа", тъй като РДНСК потвърди в края на март, че документацията е изрядна, а строителното разрешение - законно.

Кметът на Пловдив с безпрецедентен ход

В отговор на ескалацията кметът Костадин Димитров взе решение, каквото рядко се вижда в българската общинска практика. С официална заповед той отне правомощията на районния кмет на "Северен" Венцислава Любенова да издава и подписва каквито и да било административни актове, свързани с този строеж.

Заповедта вече е официално връчена. Според източници на медии тя е реакция на бездействие на районната администрация по подадените сигнали и жалби от граждани още в средата на март.

Хронология на скандала

Историята започва на 19 март 2026 г., когато пловдивчани от квартал "Северен" подават сигнали за строеж на едва 10 метра от речното корито - разстояние, което според Закона за водите буди сериозни въпроси за допустимостта на такова застрояване в крайречна зона.

В рамките на седмици напрежението ескалира:

На 26 март Костадин Димитров провежда среща с протестиращите граждани и обещава мерки

На 27 март кметът сезира прокуратурата със сигнал за проверка на законността

На 31 март РДНСК издава официално становище, в което потвърждава, че строежът е напълно законен

На 9 април администрацията на район "Северен" излиза с позиция, която гражданите оценяват като подкрепа за инвеститора

На 22 април напрежението избухва в улични протести

На 23 април протестиращите блокират кръстовище на бул. "България" и се променя маршрутът на пет автобусни линии

В дните след това кметът отнема правомощията на Любенова

Между двете крайности - закон, който потвърждава всичко, и общественото мнение, което не приема нищо - стои самият строеж, който не спира.

"Дарението" от 521 квадрата

Един епизод от хронологията остава особено показателен. На 19 март - деня, в който започва първият гражданско-медиен натиск, собственикът на проблемния комплекс дарява 521 квадратни метра от собствените си терени за изграждане на улица в района. Жест, който граждани и наблюдатели тълкуват като опит за омекотяване на негативния обществен ефект, точно когато се очаква да започне институционалната реакция.

Какво следва

Към момента никаква правна процедура не е спряла строителните работи. Прокуратурата проверява, общината пише становища, РДНСК държи на законността, кметът на "Северен" е без правомощия, а бетоновозите продължават да идват, всеки ден, от рано сутринта до късно вечерта.

Единствената инстанция, която може да издаде забрана за строежа, остава съдът.