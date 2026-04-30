Скандалният строеж на жилищен комплекс на 10 метра от коритото на река Марица в Пловдив продължава с пълна сила, въпреки месеци на граждански протести, прокурорска проверка и безпрецедентната намеса на кмета Костадин Димитров. През изминалия уикенд багерите и строителните машини на обекта започваха работа още преди 7:30 ч. сутринта и не спираха до след 21:00 ч. вечерта, без да оставят живущите в района и за миг да си починат, научи репортер на Plovdiv24.bg.
Това представлява двойно нарушение на нормите за обществен ред и тишина, както в ранните утринни часове, така и във вечерните, когато квартал "Северен" трябва да е в режим на покой.
Без миг почивка през уикенда
Според наблюденията на жителите на крайречните блокове строителната дейност в събота и неделя е била дори по-интензивна от тази в работните дни. Багери, бетонови камиони и пикапи на работници са се движели по обекта без прекъсване в продължение на близо 14 часа дневно - практика, която общинската наредба за обществения ред в Пловдив забранява изрично.
Според действащите норми строителни дейности, които генерират шум, не могат да се извършват преди 8:00 ч. и след 19:00 ч. в делничните дни, а в съботи, недели и официални празници - изобщо не са разрешени, освен в строго регламентирани случаи и с изрично разрешение.
В случая с обекта на брега на Марица не са налице нито едното, нито другото. Жителите на квартала описват ситуацията като "целенасочено форсиране" — впечатлението е, че инвеститорът се опитва да приключи възможно най-голям обем работа, преди евентуални съдебни мерки да го спрат.
И тук стои ключовото - според официалното становище на самата община "единствено съдът може да спре строежа", тъй като РДНСК потвърди в края на март, че документацията е изрядна, а строителното разрешение - законно.
Кметът на Пловдив с безпрецедентен ход
В отговор на ескалацията кметът Костадин Димитров взе решение, каквото рядко се вижда в българската общинска практика. С официална заповед той отне правомощията на районния кмет на "Северен" Венцислава Любенова да издава и подписва каквито и да било административни актове, свързани с този строеж.
Заповедта вече е официално връчена. Според източници на медии тя е реакция на бездействие на районната администрация по подадените сигнали и жалби от граждани още в средата на март.
Хронология на скандала
Историята започва на 19 март 2026 г., когато пловдивчани от квартал "Северен" подават сигнали за строеж на едва 10 метра от речното корито - разстояние, което според Закона за водите буди сериозни въпроси за допустимостта на такова застрояване в крайречна зона.
В рамките на седмици напрежението ескалира:
- На 26 март Костадин Димитров провежда среща с протестиращите граждани и обещава мерки
- На 27 март кметът сезира прокуратурата със сигнал за проверка на законността
- На 31 март РДНСК издава официално становище, в което потвърждава, че строежът е напълно законен
- На 9 април администрацията на район "Северен" излиза с позиция, която гражданите оценяват като подкрепа за инвеститора
- На 22 април напрежението избухва в улични протести
- На 23 април протестиращите блокират кръстовище на бул. "България" и се променя маршрутът на пет автобусни линии
Между двете крайности - закон, който потвърждава всичко, и общественото мнение, което не приема нищо - стои самият строеж, който не спира.
"Дарението" от 521 квадрата
Един епизод от хронологията остава особено показателен. На 19 март - деня, в който започва първият гражданско-медиен натиск, собственикът на проблемния комплекс дарява 521 квадратни метра от собствените си терени за изграждане на улица в района. Жест, който граждани и наблюдатели тълкуват като опит за омекотяване на негативния обществен ефект, точно когато се очаква да започне институционалната реакция.
Какво следва
Към момента никаква правна процедура не е спряла строителните работи. Прокуратурата проверява, общината пише становища, РДНСК държи на законността, кметът на "Северен" е без правомощия, а бетоновозите продължават да идват, всеки ден, от рано сутринта до късно вечерта.
Единствената инстанция, която може да издаде забрана за строежа, остава съдът.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!