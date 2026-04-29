Кметът на Пловдив Костадин Димитров издаде официална заповед, с която прекратява правомощията на кмета на район "Северен" Венцислава Любенова да издава и подписва административни актове, касаещи строителството на комплекса на брега на река Марица. Документът вече е официално връчен. По информация на Plovdiv24.bg заповедта е издадена след среща на протестиращите жители от комплекс "Марица гардънс" срещу строеж в съседство с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше в Пловдив в понеделник на партийна сбирка. Борисов е изслушал гражданите, заявил е подкрепата си към тях и поискал Димитров да спре строежа.

Предисторията

Отнемането на правомощията на районния кмет е заради спорния строеж близо до река Марица. Живеещите в съседния комплекс "Марица гардънс" започнаха серия протести срещу бъдещата сграда. Заради казуса кметът Димитров отне правомощията на главния архитект на район "Северен" и сезира прокуратурата. Държавното обвинение все още не е завършило проверката.

Междувременно РДНСК се произнесе, че строежът до река Марица е напълно законен, а от община Пловдив обявиха, че, ако има нередности, единствено съдът може да спре строежа.

Гражданите не бяха удовлетворени от отговорите на институциите и преди дни блокираха движението на натовареното кръстовище на бул. "България" и ул. "Динко Дерменджиев". От Инициативният комитет твърдят, че РИОСВ е издало становище, с което потвърждават одобряването на създаване на биокоридор в спорната зона. Това решение на екологичната инспекция е ключов аргумент за протестиращите, които настояват, че строителството нарушава защитената речна екосистема.

Аргументът "биокоридор"

В Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии няма категория "биокоридор". В нито един ПУП или скици не са отбелязани "биокоридори". На въпросното място няма дига на реката. Ако има такива, това означава, че и съседният комплекс "Марица гардънс" попада в защитена зона.

Нещо повече - съгласно Общия устройствен план на Пловдив целият район е жилищна територия, там дори трябва да се построи булевард. Самият ОУП е съгласуван с всички институции преди приемането му. Към документа е приложено становище от екоинспекцията, с което се указва между реката и жилищната зона да се предвиди зелен пояс.

Спорният казус касае текстове от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а не екологичентото законодателство. От РИОСВ - Пловдив уточниха за медията ни, че още на 13 март 2026 г. са предали в прокуратурата всички документи, с които разполагат.