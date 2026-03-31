Във връзка с разразилия се казус относно строеж на жилищна кооперация в непосредствена близост до река Марица от район "Северен" изпратиха официално становище от РДНСК относно законността на строителството и документацията. Според дирекцията:
Издаденото разрешение за строеж е изцяло законосъобразно и се основава на действащите устройствени планове, като следва изрично да се подчертае, че подробният устройствен план (ПУП), въз основа на който е урегулиран имотът, е одобрен със Заповед № 25ОА-1492/14.05.2025 г. на кмета на Община Пловдив. Това е становището на РДНСК относно строежа до "Марица Гардънс“!
Същият е съобразен с предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на града, приет с Решение № 521, Протокол № 22/24.11.2022 г. На Общински Съвет - Пловдив, който е съгласуван с положително становище по екологична оценка № ПВ-2-III/2022 г. на РИОСВ – Пловдив. В това становище изрично е посочено, че устройственото планиране е извършено въз основа на подробен анализ на съществуващото състояние и тенденциите за развитие, както и че предвижданията на плана са насочени към "екологосъобразно развитие на общинската територия в следващите 20 години“, като същевременно са "в унисон с целите на националната екологична политика“ и предвиждат конкретни мерки за опазване на зелената система и биологичното разнообразие.
По отношение на т.нар. "биокоридор“ следва да се подчертае, че още в ПУП–ПУР за "Жилищен парк Марица – север“ е установено, че същият не може да бъде реализиран като непрекъснат елемент с ширина 50 м, тъй като се прекъсва при уличната регулация, преминаваща източно и южно от УПИ I-501.1004 жилищно, общ.застрояване и ТП, кв.19, където към момента на одобряване на плана вече е било налице реализирано застрояване в тази зона, и условието за създаване на непрекъснат биокоридор с ширина 50 м не може да бъде спазено. Именно този обективен факт е отчетен и при приемането на ОУП, преминал през задължителна екологична оценка, при която е възприет законосъобразен и устойчив подход – екологичната функция на коридора да се гарантира чрез отстояния на застрояването от речното корито (ограничено от син пунктир в графичната част на ОУП – южно от УПИ XXVI-501.1216, жилищно застрояване) и чрез нормативно изискуемото озеленяване в рамките на урегулираните поземлени имоти, а не чрез формално непрекъснат терен – на практика самостоятелно “петно“.
При тези условия процесният УПИ XXVI-501.1216, жилищно застрояване попада в устройствена зона Жм за ниско жилищно застрояване, като разрешението за строеж е издадено въз основа на одобрени инвестиционни проекти и комплексен доклад и при наличие на всички изискуеми съгласувания от компетентните органи. Извършените проверки на място и по документи не установяват нарушения или несъответствия, поради което твърденията за незаконосъобразност са изцяло неоснователни и в противоречие с установените факти и действащата нормативна уредба.
Последващ контрол относно изпълнението на строителните дейности на строежа в съответствие с одобрените проекти, следва да упражнява кмета на община Пловдив.
Припомняме, че кметът на Пловдив Костадин Димитров спря строежа и отмени правата на архитекта на район "Северен" да издава разрешителни. Той пусна и сигнал в прокуратурата за проверка по случая.
Това става вследствие на възражения от страна на живеещи граждани наблизо, които излязоха на протест затова, че новият строеж не отговаря на изискванията и е прекалено близо до реката.
РДНСК със становище: Строежът до река Марица е напълно законен
Кaлеко Алеко
на 31.03.2026 г.
То ако този строеж е незаконен, не знам, какво да кажем за горния, който буквално ще влезе във водата при следващото повишаване на нивото на Марица, както беше преди 10-тина години. Ама като има малоумници, които да купуват там, да се оправят. Дано да не реват после...
Квото Такоа
на 31.03.2026 г.
Както се казва - моят строеж е по-законен от твоя строеж :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.