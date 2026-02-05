ЗАРЕЖДАНЕ...
ДНСК прати в Община Пловдив документацията за строежа край дигата на Марица
В съответствие със ЗУТ сигналът е препратен към кмета на Пловдив за извършване на проверка относно спазването на съгласувателните процедури със специализираните контролни органи. В срок от 20 работни дни общинската администрация трябва да информира за резултатите и предприетите действия заинтересованите страни, МРРБ и ДНСК.
Припомняме, че до Plovdiv24.bg бе подаден сигнал за предстоящо изграждане на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в района на жилищен парк "Марица-Север". Хората изразиха опасения, че трагедията в Елените може да се повтори в Пловдив заради опасната близост до дигата на реката.
Според ОУП от 2022 г. зоната е предназначена за жилищно строителство с височина до 10 метра. Издаването на разрешения за строеж и провеждането на процедурите по тях са в компетенцията на главния архитект на район "Северен".
Строител на обекта е "Марица 2021" ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Георги Узунов.
