ДНСК прати в Община Пловдив документацията за строежа край дигата на Марица

© Plovdiv24.bg Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е извършила проверка по граждански сигнал, придружен с подписка, относно Разрешение за строеж № 52 от 7.11.2025 г. за изграждане на многофамилна жилищна сграда близо до дигата на река Марица, предава Plovdiv24.bg. При проверката е установено, че е подадено уведомление за издаденото разрешение за строеж, като обектът попада в категория V по номенклатурата на видовете строежи.



В съответствие със ЗУТ сигналът е препратен към кмета на Пловдив за извършване на проверка относно спазването на съгласувателните процедури със специализираните контролни органи. В срок от 20 работни дни общинската администрация трябва да информира за резултатите и предприетите действия заинтересованите страни, МРРБ и ДНСК.



Припомняме, че до Plovdiv24.bg бе подаден сигнал за предстоящо изграждане на многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи в района на жилищен парк "Марица-Север". Хората изразиха опасения, че трагедията в Елените може да се повтори в Пловдив заради опасната близост до дигата на реката.







Според ОУП от 2022 г. зоната е предназначена за жилищно строителство с височина до 10 метра. Издаването на разрешения за строеж и провеждането на процедурите по тях са в компетенцията на главния архитект на район "Северен".



Строител на обекта е "Марица 2021" ЕООД, с управител и едноличен собственик на капитала Георги Узунов.