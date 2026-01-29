© Plovdiv24.bg виж галерията Здравейте! Обръщаме се към Вас с молба за гласност на следния проблем. Над 200 души сме против предстоящ строеж, намиращ се в Пловдив в съседство до комплекс "Марица Гардънс", откъм южната част на комплекса, непосредствено върху дигата на река Марица.



Така читатели на Plovdiv24.bg започват сигнала си до медията ни. И обясняват:



В сигнала си сме изложили нашите притеснения и опасения от предстоящо безумие. Молим Ви за сигнализация и сезиране към съвестта на съответните институции!



Обръщаме се към Вас с молба за журналистическа проверка и публичност по повод планирано строителство в имот, разположен на брега на река Марица в района на Пловдив.



По налична публична информация и справка с официалните карти на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“, имотът попада:



- в зона с висок риск от наводнения, и



- в биокоридор по смисъла на екологичното законодателство и устройствени планове.



Въпреки това, на терен се наблюдават подготвителни действия, които пораждат сериозни съмнения относно:



- законосъобразността на издадените разрешителни;



- спазването на ограниченията за застрояване в зони с наводняем риск;



- въздействието върху речния бряг, екосистемата и сигурността на прилежащите територии.



Сред местната общност съществуват и сериозни притеснения, породени от трагичните наводнения в курорт "Елените" през миналата година, при които пропуски в планирането, контрола и спазването на процедурите за управление на риска от наводнения доведоха до човешки жертви и разрушени домове. Тези събития ясно показаха колко висока може да бъде цената на подценяването на експертните оценки и на нормативните ограничения в подобни зони.



Считаме, че темата е от висок обществен интерес, тъй като засяга:



- безопасността и живота на гражданите;



- опазването на речните екосистеми;



- спазването на екологичното и устройственото законодателство.



Моля за съдействие от Ваша страна чрез журналистическа проверка и изискване на официални позиции от:



- Община Пловдив,



- Басейнова дирекция,



- РИОСВ,



- и други компетентни институции.