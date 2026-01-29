ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жители на Пловдив: Страхуваме се, че ще сме следващият случай като "Елените"!
Така читатели на Plovdiv24.bg започват сигнала си до медията ни. И обясняват:
В сигнала си сме изложили нашите притеснения и опасения от предстоящо безумие. Молим Ви за сигнализация и сезиране към съвестта на съответните институции!
Обръщаме се към Вас с молба за журналистическа проверка и публичност по повод планирано строителство в имот, разположен на брега на река Марица в района на Пловдив.
По налична публична информация и справка с официалните карти на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“, имотът попада:
- в зона с висок риск от наводнения, и
- в биокоридор по смисъла на екологичното законодателство и устройствени планове.
Въпреки това, на терен се наблюдават подготвителни действия, които пораждат сериозни съмнения относно:
- законосъобразността на издадените разрешителни;
- спазването на ограниченията за застрояване в зони с наводняем риск;
- въздействието върху речния бряг, екосистемата и сигурността на прилежащите територии.
Сред местната общност съществуват и сериозни притеснения, породени от трагичните наводнения в курорт "Елените" през миналата година, при които пропуски в планирането, контрола и спазването на процедурите за управление на риска от наводнения доведоха до човешки жертви и разрушени домове. Тези събития ясно показаха колко висока може да бъде цената на подценяването на експертните оценки и на нормативните ограничения в подобни зони.
Считаме, че темата е от висок обществен интерес, тъй като засяга:
- безопасността и живота на гражданите;
- опазването на речните екосистеми;
- спазването на екологичното и устройственото законодателство.
Моля за съдействие от Ваша страна чрез журналистическа проверка и изискване на официални позиции от:
- Община Пловдив,
- Басейнова дирекция,
- РИОСВ,
- и други компетентни институции.
