Жители на Пловдив: Страхуваме се, че ще сме следващият случай като "Елените"!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:50
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Здравейте! Обръщаме се към Вас с молба за гласност на следния проблем. Над 200 души сме против предстоящ строеж, намиращ се в Пловдив в съседство до комплекс "Марица Гардънс", откъм южната част на комплекса, непосредствено върху дигата на река Марица.

Така читатели на Plovdiv24.bg започват сигнала си до медията ни. И обясняват:

В сигнала си сме изложили нашите притеснения и опасения от предстоящо безумие. Молим Ви за сигнализация и сезиране към съвестта на съответните институции!

Обръщаме се към Вас с молба за журналистическа проверка и публичност по повод планирано строителство в имот, разположен на брега на река Марица в района на Пловдив. 

По налична публична информация и справка с официалните карти на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“, имотът попада:

- в зона с висок риск от наводнения, и

- в биокоридор по смисъла на екологичното законодателство и устройствени планове.

Въпреки това, на терен се наблюдават подготвителни действия, които пораждат сериозни съмнения относно:

- законосъобразността на издадените разрешителни;

- спазването на ограниченията за застрояване в зони с наводняем риск;

- въздействието върху речния бряг, екосистемата и сигурността на прилежащите територии.

Сред местната общност съществуват и сериозни притеснения, породени от трагичните наводнения в курорт "Елените" през миналата година, при които пропуски в планирането, контрола и спазването на процедурите за управление на риска от наводнения доведоха до човешки жертви и разрушени домове. Тези събития ясно показаха колко висока може да бъде цената на подценяването на експертните оценки и на нормативните ограничения в подобни зони. 

Считаме, че темата е от висок обществен интерес, тъй като засяга:

- безопасността и живота на гражданите;

- опазването на речните екосистеми;

- спазването на екологичното и устройственото законодателство. 

Моля за съдействие от Ваша страна чрез журналистическа проверка и изискване на официални позиции от:

- Община Пловдив,

- Басейнова дирекция,

- РИОСВ,

- и други компетентни институции.


