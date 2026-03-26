Кметът на Пловдив Костадин Димитров се срещна с граждани, които протестират срещу строеж близо до брега на река Марица в северната част на града.
На заседанието си днес Общинският съвет трябваше да обсъди дарение на два имота от инвеститора с цел изграждане на улица, но предложенията отпаднаха от дневния ред.
Сградата, която се строи, е върху самия бряг на реката, който през 2009-та година е обявен за защитена зона от РИОСВ и забранява строителството в нея. Биокоридорът е маркиран и в новия ОУП на Пловдив от 2022 година, но според. протестиращите, въпреки това документите за строителството са одобрени.
Те твърдят, че в издадения ПУП за сградата защитената зона не е отбелязана. Затова те настояват да бъде спрян строежът, докато се провери документацията. Призовават и прокуратурата да се самосезира и направи цялостна проверка на случай. За случая е информирана и Европейската комисия.
Кметът се срещна с протестиращи срещу строежа до река Марица
