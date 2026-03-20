Сдружение "Спаси Пловдив" и жители на комплекс "Марица Гардънс" изпратиха отворено писмо до три институции за проблемния строеж на брега на река Марица. Гражданите отправят конкретни въпроси към РИОСВ - Пловдив, главния архитект на Община Пловдив и главния архитект на район "Северен", предава Plovdiv24.bg.
Към Отвореното писмо има приложения на ПУП за конкретния УПИ с отбелязване на огранителната линия за застрояване от 2023 г., извадка от ОУП на Пловдив, влязъл в сила през 2022 г., ПУП на Жилищен парк "Марица Север" - извлечение от регулацията от 2010 г. - актуално към 2022 г.
Ето въпросите в Отвореното писмо:
"Моля да отговорите на следните въпроси, които вярваме, ще спомогнат за разрешаване на притесненията на обществеността, относно вида на зоните, които в момента се застрояват на имот УПИ XXVI-501.1216, също така биха дали отговор относно действащите регулации в устройството на територията на гр. Пловдив.
Към РИОСВ – Пловдив
Счита ли РИОСВ – Пловдив за валидно и задължително условието за осигуряване на непрекъснат биокоридор (зелен пояс, буферна зона) с ширина 50 метра, заложено в Решение № ПД-ОС-017/2009 г., при издаването на последващи становища за имоти в обхвата на този проект? ПУП-ПУР на Жилищен парк – Марица Север е одобрен с Решение № 391 взето с Протокол № 28 от 14.10.2010 г. на Общински съвет Пловдив, в който е видно наличието на биокоридор (зелен пояс, буферна зона).
При съгласуването на актуалния ОУП на Пловдив (приет и влезнал в сила през 2022 г.), потвърдила ли е РИОСВ – Пловдив изискването за запазване на 50-метровата защитна ивица край река Марица като условие за съвместимост със защитените зони BG0000578 и BG0002087? И ако не е потвърдила – с какъв акт е отпаднала необходимостта от биокоридор (зелен пояс, буферна зона)?
В ОУП на Пловдив (приет и влезнал в сила през 2022 г.) съществува ограничителна линия на застрояването по протежението на река Марица, обозначена в графичната част на плана със синя пунктирна линия. Съобразено ли е инвестиционното намерение с нея? Уведомена ли е РИОСВ за спазване на някакъв сервитут изобщо за инвестиционното намерение?
На какво правно основание в последните инвестиционни предложения за УПИ XXVI-501.1216 и съседните му имоти е допуснато застрояване, което навлиза в границите на определения през 2010 г. биокоридор (зелен пояс, буферна зона)?
Биокоридорът (зелен пояс, буферна зона) е мярка за защита на река Марица (Натура 2000). Тъй като природата не познава имотните граници, как РИОСВ гарантира целостта на този екологичен пояс, ако той е прекъснат точно в имота с най-масивно застрояване?
Тъй като целта на 50-метровата ивица, наложена от РИОСВ през 2010 г., е да осигури миграционен път и убежище за защитени видове по поречието на Марица, как институциите обосновават прекъсването на този пояс точно в УПИ XXVI-501.1216? Смята ли РИОСВ, че биокоридорът може да изпълнява функциите си, ако бъде превърнат в строителна площадка с масивно застрояване и подземни гаражи?
Към Община Пловдив
Планът на ЖП Марица Север е одобрен с Решение № 391 взето с Протокол № 28 от 14.10.2010 г. на Общински съвет Пловдив с ограничителна линия на застрояване и с правила и нормативи към плана, с които се забранява строителството в биокоридор (зелен пояс, буферна зона). С кой административен акт е отменено Решение № 391 взето с Протокол № 28 от 14.10.2010 г., с което е одобрен Подробния план? Защо издадената скица виза не е съобразена с ограничителната линия по ПУП? Защо не е процедиран ПУП-ПЗ за изменение на ограничителната линия, във връзка с "отпадането" на биокоридор (зелен пояс, буферна зона) по отношение на застрояването, а е използвана възможността на чл. 140, ал. 5 от ЗУТ за издаване на виза?
Тъй като в проектите за ПУП в този район (вкл. проекта на арх. Узунов за съседния имот УПИ XXVI-501.1212 приложен към настоящото писмо) биокоридор (зелен пояс, буферна зона) е отразен като съществуващо ограничение, на какво основание Община Пловдив е одобрила застрояване в УПИ XXVI-501.1216, което не зачита тази ограничителна линия?
След като в ПУП за съседния имот (също собственост на арх. Узунов) биокоридор (зелен пояс, буферна зона) от 50 метра е изрично начертан и съобразен като ограничителна линия за застрояване, на какво правно основание същият този биокоридор (зелен пояс, буферна зона) престава да съществува в съседния УПИ XXVI-501.1216?
В кой точно момент и с какъв административен акт (заповед за изменение на ПУП или друго) 50-метровата ивица, определена като биокоридор (зелен пояс, буферна зона) през 2010 г., е престанала да фигурира като ограничител за застрояването в регулационния план на Жилищен парк Марица – север?
Взето ли е предвид изричното условие на РИОСВ за 50-метров биокоридор (зелен пояс, буферна зона) при издаването на Разрешение за строеж № 52/07.11.2025 г. и как е гарантирано неговото спазване?"
Междувременно стана ясно, че РДНСК - Пловдив, Община Пловдив, Басейнова дирекция - ИБР и РИОСВ - Пловдив ще извършат комплексна проверка на новооткритата строителна площадка, в непосредствена близост до река Марица. Причината е, че преди два дни при изкопни дейности в парцела е срутена част от оградата на съседния жилищен комплекс.
