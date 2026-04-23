С плакати "Реката не е строеж" и "Затворените очи на РИОСВ и Община Пловдив застрашават живота ни и природата", десетки граждани блокираха движението на натовареното кръстовище на бул. "България" и ул. "Динко Дерменджиев". Протестът е кулминация на тримесечна борба срещу жилищен проект, който според жители на района е започнал при информационно затъмнение и в нарушение на закона. Хората настояват за незабавно спиране на строежа до произнасянето на съда и пълна ревизия на проектите, засягащи крайбрежните зони, предаде репортер на Plovdiv24.bg от мястото на протеста.

Въпреки първоначалните уверения на РДНСК, че проектът е напълно законен, проверката на процедурите е разкрила сериозни пропуски в действията на местната администрация и екологичните власти. Според представители на гражданската инициатива, информацията относно проекта е била системно ограничавана в началните етапи. Решителният пробив настъпва на 31 март, когато Община Пловдив официално признава допусната административна грешка в процедурата и предприема стъпки за нейното отстраняване.

Към днешна дата случаят получава нов тласък от РИОСВ, откъдето е изпратено потвърждение за одобряване на създаването на биокоридор в спорната зона. Това решение на екологичната инспекция е ключов аргумент за протестиращите, които настояват, че строителството нарушава защитената речна екосистема.

Районът е в зона с висок риск, като се припомнят предишни разливи на Марица, които са застрашавали инфраструктурата. Притесненията им не са случайни, защото историята на Пловдив помни силата на река Марица. През 2005 г. при мащабно наводнение дигата в същия район бе сериозно компрометирана и се наложи спешна евакуация и укрепване.

Протестиращите са категорични, че ще останат на улицата, докато не получат съдебни гаранции за безопасността на брега.