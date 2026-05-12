Историята на приятелството между Пловдив и Окаяма не е просто административен акт на побратимяване, а половинвековен мост, изграден от взаимно уважение, културен обмен и дълбока емоционална свързаност. Тази връзка, която започва преди повече от 50 години, намери своя най-нов визуален израз в премиерата на документалния филм "Пловдив и Окаяма – две древности, една култура“, дело на Йоана-Криста Соколова и Станимир Симеонов от Пловдивска обществена телевизия "Тракия“. Един вълнуващ разказ - хроника на едно забележително партньорство, което филмът майсторски възкресява за широката публика.

Филмът е създаден и реализиран с финансовата подкрепа на община Пловдив и помощта на спомоществователи. Премиерното представяне пред публика се състоя снощи в Голямата конферентна зала на Дома на културата "Борис Христов“, съобщиха от община Пловдив за Plovdiv24.bg.

Официалното начало на връзките между двата града е поставено през 1972 г., когато Пловдив и Окаяма се побратимяват. Изборът не е случаен – и двата града са носители на хилядолетна история, центрове на културата в своите региони и споделят общ стремеж към съзидание. В годините на Студената война това партньорство е било истински "прозорец“ към Изтока за пловдивчани и към Балканите за жителите на Окаяма.

Любопитен момент от по-съвременната история, намерил своето място във филма, е разказа за размяната на паметници, които красят двата града. В началото на 90-те години Окаяма подарява на Пловдив статуя на своя фолклорен герой – Момотаро (Момчето-праскова). Тя се намира в Цар-Симеоновата градина и е символ на смелостта и добротата. В реципрочен жест, Пловдив подарява на Окаяма бюст на великия поет и революционер Христо Ботев. Поставянето му в японския град е акт на огромно признание към българския дух и стремеж към свобода.

Иван Чомаков и Здравко Димитров също присъстваха на събитието

През десетилетията връзката се поддържа "жива“ чрез редовни визити на най-високо ниво. Почти всеки пловдивски кмет е посещавал Окаяма, за да потвърди ангажимента на града към това приятелство. Филмът съдържа архивни и документални кадри от посещенията на кметовете Диран Парикян, Гарабед Томасян, Иван Чомаков, Славчо Атанасов, Иван Тотев, Здравко Димитров, които са сред градоначалниците, допринесли активно за задълбочаване на диалога. Японските делегации в Пловдив винаги са били посрещани с изключително внимание, като те често участват в ключови събития като Есенния панаир, концерти, фестивали.

Може би най-ценният аспект на побратимяването е образователният обмен. През годините стотици ученици от Пловдив (особено от Хуманитарната гимназия и Езиковите гимназии) са посещавали Окаяма, живеейки в японски семейства. Съответно, млади хора от Япония са гостували в Пловдив. Тези младежки мостове създават приятелства за цял живот и възпитават поколение, което цени японското трудолюбие и българското гостоприемство.

Документалният филм "Пловдив и Окаяма – две древности, една култура“ е ценен архив, който събира разпръснатите парченца от тази 50-годишна история. Премиерата в Дома на културата "Борис Христов“ се превърна в среща на поколенията и емоционална равносметка. Авторите Йоана-Криста Соколова и Станимир Симеонов са вложили огромен труд както в издирването на архивни кадри, които показват как са изглеждали градовете преди половин век и как са се променили заедно, така и в заснетия материал и проведени срещи по време на тяхното пътуване в Окаяма.

Сред гостите на събитието бяха Иван Чомаков, Здравко Димитров, Пламен Панов, проф. д-р Иван Соколов, Евгений Тодоров, Цвятко Сиромашки, Димитър Райчев, Красимир Кумчев, инж. Никола Добрев, скулптора Свилен Костадинов (автор на паметника на Христо Ботев в Окаяма), доц. д-р Атанас Владиков, Димитър Минев, Огнян Тодоров и много други, за които темата за Окаяма е въпрос на пловдивска гордост. Специално от Торонто за премиерата пристигнаха и наследниците на Диран Парикян, по чието време като кмет на града се случва подписването на договора за побратимяване.

Скъп гост на събитието бе г-н Кенто Мураки, аташе по културните въпроси в посолството на Япония в София, който на превъзходен български език прочете поздравително писмо от Н. Пр. г-н Чикахиса Суми, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България.

Японците често описват Пловдив като "място, където времето е спряло в най-красивия си вид“, докато пловдивчани се възхищават на японската дисциплина и естетика. Филмът ни напомня, че в един глобализиран свят, подобни дългогодишни партньорства са котва за културната ни идентичност. Това не е просто история за два града, а за два свята, които са открили общ език чрез изкуството, образованието и взаимното уважение.

Окаяма и Пловдив продължават да бъдат "две древности“, които гледат в една посока. Ако имате възможност да гледате лентата на ПОТ "Тракия“, ще откриете не само факти, но и душата на едно приятелство, което доказва, че разстоянието от 9000 километра е нищо пред силата на човешкото общуване. Приятелството между Пловдив и Окаяма е прекрасен пример за това как културата може да бъде универсален език, който надскача граници и океани. Премиерата на филма е чудесен повод тези спомени да оживеят отново.