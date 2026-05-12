България ще бъде домакин на 17-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026", което ще се проведе от 3 до 6 юни 2026 г. в Международен панаир Пловдив, съобщиха от Министерството на отбраната за Plovdiv24.bg.

Изложбата се провежда под мотото "Отбрана, антитероризъм и сигурност“. Тематичните направления са с фокус върху безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации, автономни системи за наблюдение, информация и реагиране, изкуствен интелект, наблюдение на социалните мрежи и анализ на информацията в тях, идентификация и управление на биометрични данни, борба с природни бедствия, аварии и защита на населението.

Вниманието на изложителите ще бъде насочено към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана.

Международното изложение "Хемус 2026" се провежда под патронажа на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Основен организатор е фондация "Хемус - 95“ с председател на Управителния съвет д-р Вълко Стоилов.

Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от Тринадесета международна научна конференция, организирана от Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров“, Индустриалния форум, демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон "Змейово“, статичен и динамичен показ, както и демонстрационни мероприятия на видовете въоръжени сили.

Очаква се в "Хемус 2026“ повече от 170 български и чуждестранни фирми и организации да се представят на обща изложбена площ над 5000 кв.м.