Пловдив иска от държавата безвъзмездно управление на археологическия комплекс "Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол" за срок до март 2031 г. Предложението е депозирано в деловодството на Общинския съвет и ще се обсъжда на сесията на 30 април, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Мотиви на предложението

Античната базилика попада няколко поземлени имота, които са в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, както и паметник на урбанизма и културния пейзаж - Историческа зона "Филипопол- Тримонциум- Пловдив", със статут на групова недвижима културна ценност. Общата площ на археологията е 5918 кв.м. Два от имотите са общинска публична собственост и за тях има издадени нотариални актове съответно през 2017 и 2021 г. Третият попада в улично пространство, също е публична общинска собственост и съгласно ЗОС за него не е необходимо съставянето на акт за общинска собственост.

Държавния имот, публична собственост, е с площ 1369 кв. м. Съгласно договор между Община Пловдив и Министерство на културата, на основание Решение 785/12.10.2015 г. на МС, той е предоставен безвъзмездно за управление на Община Пловдив за срок от 10 години. Към настоящия момент срокът на договора е изтекъл.

През 2016 г. е сключен Меморандум за разбирателство между Община Пловдив и фондация "Америка за България" за реализиране на обект "Консервация, реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на

Епископска базилика на Филипопол“ и е изградена двуетажна постройка. Сградата е в режим на съсобственост - 55,8% ид. части на Община Пловдив и 44,2% ид. части на държавата, чрез Министерството на културата. Защитното съоръжение е отличено с награда "Сграда на годината 2020". През 2021 г. МК предоставя на Община Пловдив безвъзмездно за управление на своят част за срок от 10 г.

"Във връзка с необходимостта от опазване, поддържане и управление на културното наследство на територията на Община Пловдив, е необходимо Община Пловдив да придобие управлението върху държавния поземлен имот за срок, равен на остатъка от 10-годишния срок по т. 1 на РМС №166/25.02.2021г., а именно до месец март 2031 г., като в този смисъл е и дадено становище от Министерство на културата" - пише в мотивната част на предложението.

Общинският съвет да даде съгласие и да възложи на кмета на общината да внесе искане чрез областния управител до МК за внасяне на предложение в МС за вземане на решение за предоставяне за управление на цитирания имот на Община Пловдив за срок, равен на остатъка от 10-годишния срок съгласно РМС № 166/25.02.2021 г., а именно - до месец март 2031 г.