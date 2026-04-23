Преди да бъде затрупана и забравена, Епископската базилика е сред най-важните места в късноантичен Пловдив - тогава Филипопол и част от обширната Римска империя. Построена вероятно в края четвърти или началото на пети век, само няколко десетилетия след като империята признава християнството, тя не е била просто периферен храм, а самото сърце на духовния живот в града. Нейното централно разположение, близо до античния форум и внушителните ѝ размери от 36 метра ширина и над 90 метра дължина, говорят красноречиво за нейното значение. Онова обаче, което и днес спира погледа на всеки посетител, са мозайките по пода ѝ.

Те заемат площ от близо две хиляди квадратни метра и свидетелстват не само за майсторството на времето си, но и за неговото богато въображение. Геометрични орнаменти, кръстове, розети и сцената "Изворът на живота“ се преплитат с изображенията на над сто птици, които едновременно носят усещане за движение и намекват за сложния символен свят на ранното християнство.

В базиликата местните жители са се венчавали, кръщавали са децата си и са организирали погребения. Храмът е бил неразделна част от ежедневието и ритъма на града, но точно когато изглеждал трайно вписан в него, историята рязко сменила посоката си. Най-вероятно силно земетресение сложило край на тази роля, оставяйки Базиликата разрушена и изоставена. Настъпил дълъг исторически мрак, в който големите сгради не изчезват изведнъж, а бавно потъват в забвение.

Но мястото никога не е спирало да живее истински. Базиликата е издигната върху руините на по-стар езически храм от I век, а столетия след нейното изоставяне тук се появява християнски некропол с гробищна църква. Така на едно и също място се наслагват епохи, вярвания и ритуали, превръщайки Епископската базилика в паметник на приемствеността и доказателство за това колко упорито едно свято място може да отказва да замълчи окончателно.

Мълчанието е прекъснато едва през една ранна утрин на 1982 година в центъра на съвременния Пловдив. Градът още се разсънва, а около строежа на бъдещия подлез се събират работници за поредния ден, изпълнен с копаене, шум и прах. Никой не очаква изненада, докато една лопата не удря в нещо твърдо. Постепенно под улицата започва да изплува свят, който не принадлежи на този век. От тази делнична утрин започва дългото и трудно завръщане на Базиликата към живота. Първите проучвания на екипа на археоложката Елена Кесякова разкриват мащаба на находката, но са необходими още десетилетия, преди обектът да бъде изцяло спасен от разрухата.

Истинският обрат настъпва години по-късно, когато мащабното партньорство между фондация "Америка за България“, Община Пловдив и Министерството на културата вдъхва нов живот на руините. Под ръководството на археолога Жени Танкова и реставратора доц. Елена Кантарева-Дечева започва прецизен процес по възстановяване на мозайките камъче по камъче.

Когато на 18 април 2021 година Базиликата отново отваря врати, тя не се връща просто като музей, а като живо пространство в сърцето на града. Днес тук рядко е тихо. Вечер залите се изпълват с музиката на Шуберт и Моцарт, а през деня деца се навеждат над мозайките, за да учат древния занаят, докато над тях бдят символичните птици, които днес са "осиновени“ от стотици приятели и дарители.

Сега, когато обектът е част от Индикативния списък на ЮНЕСКО, историята му надхвърля границите на Пловдив и България. Базиликата вече не е просто археологическа находка, а място, което обединява общности и разказва за културен свят, оцелял през земетресения и векове забрава. Тя е доказателство, че наследството не трябва да стои зад стъкло, за да бъде пазено, а може да бъде част от пулса на съвременния град. Понякога, докато копае за нов подлез, един град открива своето минало, но в случая с Епископската базилика на Филипопол, Пловдив откри и своето бъдеще.