Извършен е ремонт на няколко компрометирани съоръжения в детски площадки на територията на Асеновград. В парка зад Регионалната служба по пожарна безопасност в града е ремонтирано почти изцяло обособено пространство за игра на най-малките жители. Там беше сменено комбинираното детско съоръжение и е извършен ремонт на люлката. Изцяло бяха подменени клатушката и ударопоглъщащата настилка, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на община Асеновград.

На детската площадка в парка на ул. "Цар Освободител“ (до фитнеса) беше демонтирана люлката, която е от типа "гнездо“. Премахната е и част от ударопоглъщащата настилка и е направена нова бетонова основа. Изчаква се материалът да придобие здравина, за да се монтира върху него чисто ново съоръжение там.

Ремонтирана е и детската площадка на ул. "Тутракан“. Ремонтни дейности са изпълнени и на люлката, която е двуместна - тип "махало и везна“. Сменена е ръкохватка на клатушката, която е с пружина, както и лагерите на въртележката. Това е направено и на детската площадка до Градския плувен комплекс. Там е подменена и една ключалка на врата. Направен е оглед на съоръженията в Градския парк. Установено е, че е увредена само една ръкохватка на комбинираното съоръжение – на детската площадка до бившето лятно кино, като и тя е сменена.

Постъпил е сигнал за повреда на въжената детска площадка – основно катерушката, като е уведомен изпълнителят за извършване на ремонт. Предстои да се направи оглед и в кв. "Баделема“. При установяване на компрометирани съоръжения там, вероятно същите ще бъдат демонтирани, с цел безопасност. Предстои да се извърши обследване и на всички други детски площадки, разположени на територията на община Асеновград.

Общинското ръководство призовава обществеността да се опазват детските и спортните площадки, за да може да са безопасни и годни за ползване от всички.