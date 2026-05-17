Георги Блажев никога не е крил огромното си уважение към Гала. Панелистът в предаването "На кафе", който се представя и за писател, многократно е споделял, че именно тя е човекът, който е променил живота му в най-трудния момент. Блажев неведнъж е казвал, че блондинката е не просто водеща, а истински вдъхновяващ лидер, който умее да открива потенциала в хората и да им подава ръка, когато най-много имат нужда от подкрепа.

Според него шефката му притежавала рядката способност да кара екипа си да се чувства ценен, а работната атмосфера около нея била спокойна, приятелска и мотивираща. Георги е признавал, че ходи с удоволствие на работа именно заради отношението на водещата. Гала умеела да повдига настроението на колегите още от ранни зори и дори в най-напрегнатите телевизионни дни успявала да създаде уют и чувство за близост между всички в студиото. Блажев е убеден, че нейната човечност е причината предаването "На кафе" да се задържи толкова години в ефир и да продължава да бъде любимо на зрителите. По думите му блондинката никога не се държала високомерно и не демонстрирала звездомания, въпреки огромната си популярност.

Георги не пропуска удобен момент да направи реклама на своята шефка. Той редовно хвали нейната серия козметика и често говори колко качествени били продуктите. Дори подарил противобръчков серум и крем на настоящата си половинка Ива Папазова. Блажев бил убеден, че козметиката на Гала действително има ефект, защото виждал как любимата му започнала да я използва с удоволствие. Шегувал се, че в дома му вече половината баня била запълнена с продукти, препоръчани от телевизионната водеща.

Откакто е част от панела на "На кафе", животът на Блажев коренно се е променил. Преди да попадне в предаването, той преминавал през изключително тежък период. Бил прясно разведен, съсипан емоционално и финансово нестабилен. Тогава се чувствал изгубен и не знаел как ще продължи напред. Работата му не вървяла, а самочувствието му било сринато. Именно в този момент Гала му подала ръка и му дала шанс да стане част от нейния екип. Появата му в телевизията не само го направила разпознаваем, но и му помогнала да си стъпи на краката.

Постепенно Георги започнал да се превръща в едно от най-разпознаваемите лица в предаването. Зрителите харесали чувството му за хумор, самоиронията и способността му да разказва житейски истории по интересен и забавен начин. Популярността му рязко нараснала, а заедно с това дошли и по-добрите финансови възможности. Самият той никога не забравя откъде е тръгнал и често повтаря, че дължи огромна част от новото си начало именно на Гала.

Георги не крие, че след развода си бил в много тежко психическо състояние. Първата му съпруга била неговата ученическа любов и раздялата се оказала истински удар за него. Двамата били заедно 13 години, а краят на връзката им буквално разбил света му. Блажев признава, че дълго време не можел да приеме случилото се и често изпадал в меланхолични състояния. "Детската ми любов се раздели с мен и това беше един от най-болезнените моменти в живота ми", споделял е той.

По онова време професионалният му живот също не вървял добре. Работел по проект, който не харесвал, а липсата на мотивация допълнително го сривала. Вечер седял сам на терасата и плачел. Чувствал се провален и без посока. Искало му се да избяга от всичко и да се върне в детската си стая при родителите си, където поне щял да получи утеха и домашни мекици. Днес обаче авторът гледа на този период като на тежък, но необходим урок, който го е направил по-силен.

Въпреки болезнената раздяла, Георги успял да запази добри отношения с бившата си съпруга. Макар след развода да имали сериозни конфликти и тежки скандали, с времето двамата намерили път един към друг в името на сина си Боян. Той често казва, че най-важното за едно дете е да вижда родителите си спокойни и разумни, независимо че вече не са семейство. Дори е поздравявал всички разделени родители, които са успели да загърбят егото си и да запазят нормални отношения заради децата си.

След мрачния период съдбата най-после му се усмихнала. Покрай общи работни ангажименти Блажев се запознал с актрисата Ива Папазова. Двамата известно време били само приятели, но после връзката им се развила светкавично. Георги не крие, че именно тя му върнала вярата в любовта. Той е убеден, че е открил сродната си душа и често говори с огромна нежност за любимата си. Близки до двойката разказват, че той буквално сияел от щастие покрай половинката си. Преди 2 години и половина двамата станаха родители на малката София. Раждането на дъщеря им преобърнало живота на Георги и го направило още по-емоционален и чувствителен.

Представящият се за писател панелист често публикува забавни и трогателни моменти от ежедневието си като баща и признава, че малката Софи е внесла съвсем нов смисъл в живота му. Макар че вече веднъж е минал през развод, Блажев не се страхува отново да сключи брак. Той предложи на Ива след година връзка и категорично е заявил, че иска да остарее с нея. Георги мечтае за красива сватба и няма търпение да заведе любимата си до олтара. Засега двамата изчакват дъщеря им да порасне малко, за да могат спокойно да организират празника си.

Самият годеж обаче не минал по план. Блажев признава, че едва не провалил романтичната изненада, защото Ива почти открила пръстена предварително. Освен това телефонът, с който искал да заснеме момента, бил поставен лошо и вместо романтично видео, останали само кадри на синьото родопско небе. Въпреки това, предложението се превърнало в един от най-емоционалните мигове в живота му.

Напоследък Георги развива активно и кариера като инфлуенсър. В социалните мрежи той ежедневно рекламира различни продукти – от козметика и играчки до аксесоари. Очевидно телевизионната кариера не му е достатъчна и той успешно се възползва от популярността си. Близки до него твърдят, че приходите му от реклама никак не са малки и че в момента той е в един от най-силните си професионални периоди.

Въпреки новите ангажименти и натовареното ежедневие, Блажев продължава да е изключително лоялен към Гала. Той никога не забравя кой му е помогнал да се изправи, когато е бил на дъното. Именно затова и до днес говори за нея с огромна благодарност и уважение. Той е един от най-преданите хора в екипа на "На кафе" и винаги защитава шефката си, когато чуе негативни коментари по неин адрес, пише "Уикенд".