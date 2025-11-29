ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Нова беда сполетя Гърция
Националната обсерватория съобщи за 52 милиметра дъжд във Фалиро и 50 мм в Алимос и Кифисия до 9 часа сутринта, предава eKathimerini.
Към средата на следобеда градушка удари Лесбос, запушвайки канализациите и наводнявайки улици и магазини в Митилини. Служители на гражданската защита призоваха жителите да избягват пътувания. В Месолонги четирима войници бяха хоспитализирани, след като мълния удари 2/39-ти полк Евзони; трима бяха освободени, а един беше преместен в Патра за изследвания.
Единадесет общини затвориха училищата заради свлачища, паднали дървета и прекъсвания на електрозахранването в Епир, Корфу и Финикунда.
Според пожарната бригада, оперативният център е получил около 30 обаждания през този период за паднали дървета, най-вече отнасящи се до северните предградия като Кифисия, Ликовриси и Метаморфоси.
Освен това, от ранните часове на вчера до днес, са получени 127 обаждания за изпомпване на вода и 49 за премахване на дървета.
Според AMNA, заради лошото време регионите и общините на Йонийските острови, Епир, Западна Гърция, Пелопонес, Централна Македония, Източна Македония и Тракия, Северно Беломорие и Южно Беломорие са поставени под червен код за тревога.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 171
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Папа Лъв XIV посети Синята джамия в Истанбул
13:05 / 29.11.2025
Взрив на танкер в Черно море
22:10 / 28.11.2025
Семейството от Германия вероятно e отровeнo с фосфин
09:00 / 28.11.2025
Броят на жертвите в пожара в Хонконг достигна 83 души
20:28 / 27.11.2025
Простреляха двама войници от Националната гвардия на САЩ до Белия...
22:34 / 26.11.2025
Гей браковете, сключени в държава членка на ЕС, вече ще се призна...
22:52 / 25.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS