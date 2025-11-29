ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова беда сполетя Гърция
Автор: Емануела Вилизарова 18:35Коментари (0)439
© bTV
Проливни дъждове, градушка и мълнии от бурята Адел преминаха през Гърция вчера, като удариха Атина и няколко региона с ранни сутрешни проливни валежи.

Националната обсерватория съобщи за 52 милиметра дъжд във Фалиро и 50 мм в Алимос и Кифисия до 9 часа сутринта, предава eKathimerini.

Към средата на следобеда градушка удари Лесбос, запушвайки канализациите и наводнявайки улици и магазини в Митилини. Служители на гражданската защита призоваха жителите да избягват пътувания. В Месолонги четирима войници бяха хоспитализирани, след като мълния удари 2/39-ти полк Евзони; трима бяха освободени, а един беше преместен в Патра за изследвания.

Единадесет общини затвориха училищата заради свлачища, паднали дървета и прекъсвания на електрозахранването в Епир, Корфу и Финикунда.

Според пожарната бригада, оперативният център е получил около 30 обаждания през този период за паднали дървета, най-вече отнасящи се до северните предградия като Кифисия, Ликовриси и Метаморфоси. 

Освен това, от ранните часове на вчера до днес, са получени 127 обаждания за изпомпване на вода и 49 за премахване на дървета.

Според AMNA, заради лошото време регионите и общините на Йонийските острови, Епир, Западна Гърция, Пелопонес, Централна Македония, Източна Македония и Тракия, Северно Беломорие и Южно Беломорие са поставени под червен код за тревога.


