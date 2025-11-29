ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Росен Желязков: Положението с наводненията в Благоевградско е овладяно
"Фокус" припомня, че снощи премиерът провери на място щетите от поройните дъждове в Симитли, които доведоха до критична ситуация.
"В Благоевградско положението след дъждовете е овладяно, вече няма проблем. Кметовете, които не са на Академията, са по места. Наш ангажимент е да осъществяваме гаранцията към нашата южна съседка, да не допуснем и там приливен момент. Тази година природата ни показа всички свои стихии, този въпрос е решен", каза премиерът.
"Живеем в интересни времена'', каза той и след това се обърна към младежите с думите:
"По-добре да си куче в мирни времена, отколкото човек по време на хаос'', каза Желязков и увери, че кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната конфигурация в него.
"Правителството изглеждаше по-стабилно тогава, когато всъщност беше нестабилно - в първите месеци от своето съществуване. И тогава, когато има много ясно политическа и парламентарна подкрепа, се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен", каза той.
По отношение на ситуацията с Бюджет 2026, Желязков заяви:
"Показахме необходимата реакция и съобразяване. Трябва да проведем този дебат, за който нямахме време преди. Ние бяхме притиснати от времето за внасянето на проект за бюджет".
"Фокус" припомня, че правителството реши да възстанови диалога със синдикати и работодатели и ще се направят ключови промени по бюджета, след като в сряда се проведе многохиляден протест срещу план-сметката на страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 170
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
12000 евро за квадрат! Купувач: Явно има много пари, които трябва...
11:13 / 29.11.2025
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката
11:04 / 29.11.2025
Медици с шеста чернодробна трансплантация във ВМА
10:51 / 29.11.2025
Президентът нарече депутатите социопати и биячи
10:50 / 29.11.2025
Wizz Air: Не се очакват повече смущения
10:51 / 29.11.2025
Проф. Боян Дуранкев с мрачни заключения за българската икономика
10:53 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS