Любен Дилов-син пропусна първото заседание на 52-рото Народно събрание, след като е получил инсулт. Избраният за депутат от ГЕРБ–СДС се намира в болница в Италия, като състоянието му се определя като сериозно, предава онлайн изданието на вестник "Труд".

На предсрочните парламентарни избори Любен Дилов-син беше втори в листата на ГЕРБ–СДС за 2-ри МИР-Бургас.

Роден на 19 ноември 1964 г. в София, той е син на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, специалност "Печатни медии“.

От 1990 г. Дилов-син работи в създаването на популярни телевизионни предавания като "Ку-ку“, "Каналето“, "Хъшове“ и "Шоуто на Слави“. След 2001 г. навлиза в политиката, като е създател и първи говорител на движение "Гергьовден“, а през 2003 г. става негов председател.

Той е народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на ОДС, както и в 45-ото, 46-ото, 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и настоящото 51-во Народно събрание, избран от листата на ГЕРБ–СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L’Europeo.