Служебният социален министър успокои пенсионерите
Автор: ИА Фокус 10:04Коментари (0)0
Социалното министерство се ангажира да няма възможност да се повлияе на вота на българските граждани, на честността и прозрачността на предсрочните избори. В момента сме в условия без национален бюджет, но искаме да помогнем на най-уязвимите граждани заради повишените цени на стоки и ток - така ще усетят подкрепата на държавата, заяви за "Денят започва" по БНТ д-р Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика.

Според него с инструментите на социалната политика през всички години на прехода са извършвани дейности за контролиран вот.

"В социална услуга за възрастни хора и за хора с увреждания ръководителят й е в състояние да изготви списък и да накара хората там да гласуват по определен начин. Разбира се, ако някой го активира и той не се чувства защитен от някой местен деребей.

Вчера събрахме всички 28 директори на социалното подпомагаме, за да защитават правото на хората за независим вот. Ще бъдем внимателни и ще реагираме на всички сигнали, ако има натиск върху служителите в социалните услуги. Аз съм в състояние да поверя на място всеки сигнал.

При всички положения има политически назначения в малките населени места и има страх в служителите, а ние ще застанем зад всеки от тях. Не може хората да бъдат поставени пред абсурдния избор между хляба си и лошите практики", категоричен е д-р Адемов.

Той заяви, че има местни активисти от всякакви партии, които са особено дейни в предизборната обстановка.

"Не бива да се тълкува като акция срещу тези, които осъществяват тази услуга и срещу местната власт. Това, което зависи от служителите, ще бъде направено проактивно - гарантирам.

Днес ще има среща с новите областни управители - те участват в изборния процес, но е важно уязвимите хора да усетят подкрепата на държавата. Ще бъдат раздадени пакети - подчертавам че не са храни от първа необходимост, не са от партии и местни бюджети - те са от Европейския социален фонд и от държавата. Абсурд е да се задържат заради изборите - сега хората имат нужда, зима е и ще ускорим раздаването им.

Имахме среща с БЧК и заедно с социалното министерство ще направим тази подкрепа да не бъде използвана предизборно от нито една партия, 530 000 лица и семейства са бенефициенти на тази програма.

Въпреки че имаме удължителен бюджет, се гарантира нормалното функциониране на държавата - всички социални плащания са гарантирани. Търсим възможности подкрепата с добавките за Великден и Коледа да бъде реализирана. Има вариант чрез закон да бъде осигурена тази надбавка, на този етап нямаме отговор.

Имаме амбиция за финализиране па пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система. Има проект с мерки, свързани с изчистване на пенсионната система от разни плащания към социалното подпомагане. 800 хил. са с ТЕЛК - внушава се че голяма част са фалшиви, но това не е масова практика. Важното е най-уязвимите да получат адекватна подкрепа.

Крайно време е таванът на пенсията да падне. В сегашния вариант с бюджета на ДОО под 50% е трансферът от държавния бюджет към ДОО. В приходната част трябва изсветляване на доходите.

Увеличаване на осигуровките е тема в целия контекст на надграждането на системата, това е работа на следващия кабинет. Трябва да инвестираме във високотехнологични дейности и повишаване на заплатите

Българските граждани да са спокойни в никакъв случай не се предвижда увеличаване на пенсионната възраст. В началото на март предстои среща със социалните партньори за адекватни заплати - минималната заплата е защитен механизъм", завърши социалният министър д-р Хасан Адемов.


Още новини от Национални новини:
Български роман e номиниран за "Букър"
22:45 / 24.02.2026
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, заме...
22:17 / 24.02.2026
Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Плов...
21:37 / 24.02.2026
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи обр...
23:23 / 24.02.2026
Нов тип клиенти пренареждат правилата на имотния пазар
20:26 / 24.02.2026
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за с...
19:15 / 24.02.2026

