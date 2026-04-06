Изпълняващият функциите градски прокурор на София Емилия Русинова официално отговори на твърденията за сътрудничество с бившия следовател Петьо Петров - Еврото. Тя определи изнесената информация като опит за публично дискредитиране и обяви, че е предприела действия за защита на името си, информира Plovdiv24.bg.

В своето изявление прокурор Русинова категорично отказва да води диалог през медиите, като подчертава, че срещу нея се разпространяват внушения и неверни квалификации. Според нея целта на атаките е създаване на обществена нетърпимост и оказване на натиск върху институциите.

Ето нейният коментар без редакторска намеса:

"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията, че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи преди установяването на фактите.

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления".

Позицията на Емилия Русинова идва в отговор на сериозни твърдения от страна на изпълнителната власт и по-конкретно на служебния министър Емил Дечев, който съобщи наскоро, че през 2021 г. Русинова е пресякла границата със Северна Македония в един автомобил с Петьо Петров - Пепи Еврото.

Правосъдният министър Андрей Янкулов също потвърди, че документи сочат за съвместни излизания от страната на прокурора с лица, свързани с криминалната мрежа около Петров.

Случаят предизвика незабавна реакция от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Комисията се самосезира и на извънредно заседание на 1 април взе решение да изиска цялата налична информация за контактите на Русинова.