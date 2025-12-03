ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
Автор: Марияна Стойчева 17:13
© Булфото
Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона. Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите. Това се посочва в позиция до медиите от президентството.

Съобщението е в отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум по време на дебатите в пленарна зала. 

"Фокус" припомня, че по-рано днес със 135 гласа "против" депутатите отхвърлиха предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г."


