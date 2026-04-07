Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предложи дисциплинарно наказание за изпълняващата функциите градски прокурор на София Емилия Русинова заради данни за нейни съвместни пътувания с Петьо Петров (Пепи Еврото). Искането се основава на информация от МВР за тесни контакти между магистрата и лица, свързани със скандала "Осемте джуджета“.

Според министър Янкулов са установени две конкретни пътувания през лятото на 2021 г., при които Русинова е преминавала границата в едни и същи автомобили с Петьо Петров и Кристиян Христов. По това време тя е била заместник апелативен прокурор и е имала потенциални контролни правомощия над разследвания, касаещи нейните спътници, съобщава Nova.

Министърът подчерта, че по време на пътуванията случаят "Осемте джуджета“ вече е бил публично известен. Петьо Петров не е бил издирван в този момент, но контактите представляват тежко нарушение на Етичния кодекс. Разследванията по темата са обвити в "процесуална мъгла“ от страна на прокуратурата.

Андрей Янкулов обяви, че ще настоява правителството да оттегли трите кандидатури за български представители в Европейската прокуратура – Михаела Райдовска, Димитър Беличев и Пламен Петков. Мотивът е липсата на убедителна разлика в процедурата по избор спрямо предходни, спорни мандати.

Самата Емилия Русинова отрече обвиненията в официална позиция. Тя определи твърденията като "внушения и недопустими квалификации“, насочени към нейното дискредитиране, но не коментира конкретните данни за съвместните пътувания.