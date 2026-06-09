Окръжен съд – Пловдив потвърди протоколно определение по ЧНД№2979/2026 г. на Районен съд – Пловдив, с което спрямо Христо Даракчиев е взета мярка за неотклонение "задържане под стража“.

Срещу Христо Даракчиев е повдигнато обвинение за това, че в периода от август 2025 г. до април 2026 г., в условията на продължавано престъпление, е извършил измама в големи размери във връзка с въвеждането в заблуждение на шест лица, че ще им посредничи при покупко-продажба на недвижими имоти, вследствие на което получил от тях суми за капаро с общ размер от близо 100 000 евро – престъпление по чл.210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от една до осем години.

Пловдивският окръжен съд сподели извода на първоинстанционния съд, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение Христо Даракчиев да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, както и счете, че е налице опасност от укриване и от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване, съобщиха от съда за Plovdiv24.bg.