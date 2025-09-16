ЗАРЕЖДАНЕ...
|Баба даде лош пример на внучето си
"Баба с внуче пресичат на супер оживен булевард в Пловдив. Колите хвърчат и после като стане някоя беля, кой ще е виновен?", възмущава се мъжът във видеото.
Действително от кадрите се вижда как двете пресичат през бул."Освобождение", за да достигнат до спирката на градския транспорт.
Клипчето породи множеството коментари в социалните мрежи. Повечето хора споделят, че там трябва да има пешеходна пътека, а други ги контрират, че има малко по-надолу.
