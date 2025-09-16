ИЗПРАТИ НОВИНА
Баба даде лош пример на внучето си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:06Коментари (2)2147
© Tik Tok
Известният DJ Tommy Riverra е запечатал безразсъдно пресичане на баба заедно с нейното внуче. Той е качил видеото в социалните мрежи преди няколко дни.

"Баба с внуче пресичат на супер оживен булевард в Пловдив. Колите хвърчат и после като стане някоя беля, кой ще е виновен?", възмущава се мъжът във видеото. 

Действително от кадрите се вижда как двете пресичат през бул."Освобождение", за да достигнат до спирката на градския транспорт. 

Клипчето породи множеството коментари в социалните мрежи. Повечето хора споделят, че там трябва да има пешеходна пътека, а други ги контрират, че има малко по-надолу.








В Тракия е някакъв ужас. Особено около поликлиниката и на Освобождение... Дъртите камикадзета нямат спирачка
+1
 
 
Това Българите са страшно стадо, на което "Не мое ти да му казваш къде да минава", то ще си мине където му хареса/удобно/лесно. Само мантинели и стени ще го въведат в правия път, ама пуста му бюрокрация по изпълнението, а и администрацията ще рече "Защо да се дават пари, които няма да донесат никакви приходи". Всеки ден е така навсякъде !!! Камерите са само за автомобилите, защото могат да ги идентифицират. Полицията/КАТ и дреме за пешеходците. Кръвта ми забеснява като се изтъкват разни епизодични акции с глобяване на пешеходци, а нищо не се прави превантивно за пресичане/спиране на неправилното пресичане. Лично съм бил нееднократно свидетел как полицай стоят на кръстовище до училище (уж за внасяне на ред) и мами и татита с отрочетата (ги учат как да) пресичат, който където му хареса/удобно/лесно, и като им направиш забележка ти се карат и си им длъжен да ги пазиш. И както е написал подателя на статията и аз искам да задам въпроса също - "Като стане някоя беля, кой ще е виновен?"
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

