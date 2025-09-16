© Tik Tok Известният DJ Tommy Riverra е запечатал безразсъдно пресичане на баба заедно с нейното внуче. Той е качил видеото в социалните мрежи преди няколко дни.



"Баба с внуче пресичат на супер оживен булевард в Пловдив. Колите хвърчат и после като стане някоя беля, кой ще е виновен?", възмущава се мъжът във видеото.



Действително от кадрите се вижда как двете пресичат през бул."Освобождение", за да достигнат до спирката на градския транспорт.



Клипчето породи множеството коментари в социалните мрежи. Повечето хора споделят, че там трябва да има пешеходна пътека, а други ги контрират, че има малко по-надолу.



