Емблематичен подлез в Пловдив ще изглежда по съвсем различен начин

© Plovdiv24.bg Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Кирил Велчев, директор на Общинска фондация "Пловдив 2019" за превръщането на подлез "Археологически" в Център за култура и публично изкуство.



Докъде стигна подготовката на подлез "Археологически" за превръщането му в Център за култура и публично изкуство? Как вървят нещата? Виждаме, че там вече се извършват някакви дейности.



Ами започнахме поетапно различни процеси, които са свързани с преобразяването на подлеза. От южната част имаше няколко магазина, които вече освободиха пространствата. Ние от своя страна започнахме някои, както се казва, козметични дейности, като сложихме много осветление, таванът е пребоядисан, за да бъде по-приветлив за хората, които минават през подлеза, да бъде по-осветено мястото. Мислим за различни други козметични промени, които могат да се направят в магазинната част, за да може тя да се използва.



Имам разговори с колегите от "Паркове и градини" зелените пространства около подлеза, в западната му част, да бъдат преобразени като се положи необходима растителност, за да станат по-приветливи и те. Всичко, което сме планирали оттук нататък, свързано със социализацията продължава. Знаете, че там говорим за едно кардинално преустройство по отношение на голямата черна сграда.



В разговори сме абсолютно всеки ден с проектантите, така че работим активно.



Предвиждахте и някакво радио-студио да има там.Остава ли това като идея?



О, разбира се. Идеите са много, обсъждаме ги с колеги, с партньори. Обаждат ми се много наши партньори, които наистина имат интерес. Смело мога да кажа, че хората вече питат за ползване на някои от пространствата долу. Ще има пространство за магазин за сувенири, радио-студио, което излъчва на живо – ще е хубаво да се случи.



Знаете, че това е зона с доста наситена археология и просто трябва да минат някои процеси, като съгласуване с Националния институт за паметници на културата. Това отнема известно време, преди да почнем да работим активно по социализацията на пространството.



А колко всъщност ще са обектите, с които ще разполагате и които ще давате под наем?



Тук държа да отбележа, че ние няма да даваме под наем обекти. Може би ще приложим принципа, с който работихме в Тютюневия град – сградата, която наехме тогава, през 2018 година, на улица "Екзарх Йосиф". Тогава този 5-етажен мебелен салон го превърнахме в една сграда за култура. Там беше поместена и самата администрация на фондацията.



Нашата основна цел е не да отдаваме нещо под наем, а напротив, да даваме възможност на творците, на артистите, на различни организации, които искат по някакъв начин да развиват своята дейност, да имат едно пространство, едно галерийно пространство за театър, за различни пърформанси, за танци. Основната ни идея е долу, в самото подлезно пространство, в рамките на следващата година ние да имаме една прекрасна открита сцена, на която да се извяват различни творци от цяла България. Така че работим основно по това да го превърнем в място, което да служи изцяло в подкрепа на всички творци, които искат да работят в Пловдив.



Т.е. помещенията ще се наемат за различни събития от различни организации?



Точно така. Но наемане, пак казвам, не е точната дума. Ние ще създадем график и всеки, ако му е необходимо помещение, за да твори, да рисува, по някакъв начин ще може да го ползва.



Прави ли се нещо за проблемните места в подлеза? Знаем, че той се наводнява, има проблеми по естакадата. Дали вече се работи за отстраняването им по-дългосрочно?



Аз го казах в началото на разговора. Всичко, което е свързано с вътрешното преустройство на подземното ниво на черната сградата и социализацията на пространството около нея, го коментираме с проектантите постоянно. Този търговски център ще бъде демонтиран в някакъв момент. Така че всички нива ще бъдат облагородени, тази рампа също трябва да бъде социализирана в пространството.



Може би съвсем скоро, в рамките на месец, ще имаме готов проект, който може да представим на публичността за това как би изглеждало след демонтажа на сградата. Ще има допълнително озеленяване, парапети, осветление допълнително. Така че много неща ще се случат там. Включително и за отводняването обсъждаме как да стане, за да може при обилни, интензивни дъждове да не се наводнява. Това са процеси по които ние работим.



Искате да кажете, че ще има и публично обсъждане на това, което вие предлагате като визия за това пространство?



Ами може би да, визията ще бъде представена по някакъв начин, за да може все пак хората да се запознаят. Мисля, че ще им хареса доста.



Аз също очаквам по-детайлно да се запозная с всичко, което ще се случи там. Така че когато го имаме това готово при нас, определено ще го покажем на обществеността.



Нека да кажем пак каква е инвестицията, която предвиждате да вложите там?



Ами, това, което имаме по договор с Общината, е в рамките на две години там да бъдат инвестирани малко над 300 000 лева.



Кое очаквате да ви спъне най-много? Все пак мястото си е проблемно отвсякъде, но пък е много възлово и важно от археологическа гледна точка.



Спънка не бих казал, но наистина там става въпрос за изключително важна археология. Това съгласуване, което трябва да мине и през Министерство на културата за подпис, всичко това са процеси, които ние ще очакваме възможно по-скоро. Разбира се, ние активно работим за това нещо, но все пак сроковете са си срокове, съгласувателен режим. Така че това е единственото, което може би ме притеснява. Но все пак трябва да извървим целия път, за да може наистина мястото да стане прекрасно.



И нека пак да уточним, че става въпрос само за едната страна на подлеза.



Точно така. Това е южната част на подлеза, на цялото съоръжение. Тя вече е освободена от всичките магазини, така че това ще е частта, с която фондацията ще може да разполага, да работим там и да творим.



Очаквате ли някакви пречки от това, че едната част от подлеза стопанисвате вие, а другата част - ОИ "Старинен Пловдив"?



Не, не мисля. Освен "Старинен Пловдив" трябва да ви кажа, че от северната част има и частници, с които ние си говорим, познаваме се, комуникираме. Така че не мисля, че това би било проблем за фондацията. Напротив, и те са също в очакване това пространство да бъде оживено. Да се промени, там да има публика, на хората да им е приятно да слизат и да гледат различни концерти, да преминават през подлеза. Така че мисля, че за всички е добре това, че се работи в подлеза. И не мисля, че това е някаква пречка за комуникацията между нас.



А за сцената нека пак да разясним - какво точно ще представлява тя? Как точно го виждате?



Това ще бъде една открита сцена. Ако си представим нивото на зидовете на черната стъклена сграда, която е търговски център, когато тя се демонтира, там ще има една обособена сцена, която е още едно открито пространство, с размери около 16 х 8 м, не съм точно сигурен в размерите. Така че това е една немалка сцена. В момента си говорим с проектантите какво би било необходимо като настилка, за да може тя да отговаря на изискванията за различен вид музикални, танцови изкуства и т.н. Така че там ще се обособи една немалка сцена. Ще има подход за публиката от стълбите от южната част, за да може там да се наредят столчета, хората ще имат възможност да гледат и от горното ниво.



Както е Римският стадион, нещо такова?



Както е Римският стадион, да. Тя е с по-големи размери и от откритата сцена на "Ядрото" в квартал "Капана". Сами виждате, че това ще бъде наистина една немалка сцена. Пак казвам - в момента, в който сме готови, бихме си говорили вече по-конкретно за това как би изглеждала тя, какво ще представлява, какви ще бъдат нейните размери, как ще функционира, как би се използвала. Надявам се това нещо да стане до месец, до края на тази календарна година. Говоря за проекта.



Тоест, да очакваме до края на годината да бъде входиран самият проект в НИНКН, нали така?



Точно така, да. Мястото е знаково, това е пътят на всички, които преминават и към Голямата базилика.



Да, то е и част от туристически маршрут.



Да, то ще бъде част от този маршрут. Така че, наистина ми се иска и аз да видя там едно хубаво, прекрасно място с артисти, с различни концерти, светло, приветливо, чисто.