Костадин Димитров, заместникът му Пламен Панов и проектантът арх. Димитър Джугаланов, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Проектът е внесен в НИНКН за съгласуване още през януари. Проектът запазва оригиналния проект на проектанта арх. Румяна Пройкова от началото на 80-те години на ХХ в. Целта е да се открие археологията, да има "въздух" на това ново модерно място за култура, обясни арх. Джугаланов.
Предвижда се премахване на трите сгради в западната част на подлеза, тъй като са в лошо техническо състояние и запушват пространството. Там ще бъде обособена сцена и над 100 места за публика. Магазините на ниво тротоар ще бъдат демонтирани. Ще се направи и озеленяване.
Единственото, което остава, е подземното ниво, като помещенията ще се използват за съблекални, гримьорни, тоалетни за изпълнителите.
След съгласуването с МК / НИНКН и преди предаването на проекта към общината ще се направи остойностяване.
Подлезите трябва да са място за култура, а не за търговия. Ще се използват само естествени материали - камък, дърво, метални мрежи, съобщи кметът Костадин Димитров.
