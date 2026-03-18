Съвсем скоро може да започне обновяването на подлез "Археологически", в който се намира античната жилищна постройка с подови мозайки "Ейрене". Обект на интервенция ще бъде западната част на съоръжението от страната на главната пешеходна улица на Пловдив, съобщиха на съвместна пресконференция кметът Костадин Димитров, заместникът му Пламен Панов и проектантът арх. Димитър Джугаланов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Проектът е внесен в НИНКН за съгласуване още през януари. Проектът запазва оригиналния проект на проектанта арх. Румяна Пройкова от началото на 80-те години на ХХ в. Целта е да се открие археологията, да има "въздух" на това ново модерно място за култура, обясни арх. Джугаланов.

Предвижда се премахване на трите сгради в западната част на подлеза, тъй като са в лошо техническо състояние и запушват пространството. Там ще бъде обособена сцена и над 100 места за публика. Магазините на ниво тротоар ще бъдат демонтирани. Ще се направи и озеленяване.

Единственото, което остава, е подземното ниво, като помещенията ще се използват за съблекални, гримьорни, тоалетни за изпълнителите.

След съгласуването с МК / НИНКН и преди предаването на проекта към общината ще се направи остойностяване. 

Подлезите трябва да са място за култура, а не за търговия. Ще се използват само естествени материали - камък, дърво, метални мрежи, съобщи кметът Костадин Димитров.