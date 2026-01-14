© Plovdiv24.bg виж галерията Нова видеоинсталация вече работи в подлез "Археологически" в центъра на Пловдив, видя репортер на Plovdiv24.bg. Ето какво каза Виктор Янков от Фондация "Пловдив 2019" за проекта:



На 16 януари ще направим едно събитие, което маркира важна линия на работа на фондацията през последната година, а именно нашите усилия да превърнем подлез "Археологически" в Пловдив в културен център.



На 16-и, петък, от 18.00 часа, ще представим една видеоинсталация в самия подлез, която разказва за годината на титлата, 2019-а, но също така показва и най-важните моменти от нашата програма "Наследство“. Пловдив е един от малкото градове, което успя след годината на титлата не само да запази структурата, но и да развие нова програма, нови събития, нови мащаби. Неслучайно локацията е подлез "Археологически", където да раздвижим културните пластове и да покажем защо 2019-а промени Пловдив до голяма степен.



Подлезът ще бъде тотално преобразен. Пространствата, което сме свикнали да виждаме като търговски площи, ще се превърнат в една видеогалерия. На 16-и там продължаваме с диджей парти. Ще опитаме да направим обстановките така, че един обект, който хората принципно преминават през него, да ги накараме да си го представят какво означава да стоят там, да отидат на събития в подлеза. Това е едно от големите предизвикателства и в дългосрочен план.



