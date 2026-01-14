ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Голямата промяна в централен подлез в Пловдив е факт
Автор: Цвети Тончева 15:21Коментари (0)1337
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Нова видеоинсталация вече работи в подлез "Археологически" в центъра на Пловдив, видя репортер на Plovdiv24.bg. Ето какво каза Виктор Янков от Фондация "Пловдив 2019" за проекта:

На 16 януари ще направим едно събитие, което маркира важна линия на работа на фондацията през последната година, а именно нашите усилия да превърнем подлез "Археологически" в Пловдив в културен център.

На 16-и, петък, от 18.00 часа, ще представим една видеоинсталация в самия подлез, която разказва за годината на титлата, 2019-а, но също така показва и най-важните моменти от нашата програма "Наследство“. Пловдив е един от малкото градове, което успя след годината на титлата не само да запази структурата, но и да развие нова програма, нови събития, нови мащаби. Неслучайно локацията е подлез "Археологически", където да раздвижим културните пластове и да покажем защо 2019-а промени Пловдив до голяма степен.

Подлезът ще бъде тотално преобразен. Пространствата, което сме свикнали да виждаме като търговски площи, ще се превърнат в една видеогалерия. На 16-и там продължаваме с диджей парти. Ще опитаме да направим обстановките така, че един обект, който хората принципно преминават през него, да ги накараме да си го представят какво означава да стоят там, да отидат на събития в подлеза. Това е едно от големите предизвикателства и в дългосрочен план.



Още по темата: общо новини по темата: 14
06.11.2025 Емблематичен подлез в Пловдив ще изглежда по съвсем различен начин
20.10.2025 Търговците напуснаха подлез "Археологически", в ход е пълната му
промяна
13.07.2025 Кирил Велчев: Открита сцена ще замени черната стъклена сграда в подлез "Археологически"
05.07.2025 Фондация "Пловдив 2019" взима подлез "Археологически", прави го център за култура
01.06.2025 Търсят се наематели на магазини на апетитно място в Пловдив
28.03.2025 Подлез в центъра на Пловдив става център за култура
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Търсят се желаещи за държавна служба в ОД МВР Пловдив
14:15 / 14.01.2026
Пловдивчанин: Харесва ли ви? Това е резултатът от вашите деца - л...
13:57 / 14.01.2026
Министър Вълчев, ректори, синдикати, работодатели и студенти се с...
12:35 / 14.01.2026
Спряха автобусите от Пловдив до Стамболийски
11:42 / 14.01.2026
Дъщерята на Батаклиев стана имотен експерт: Немци си купиха апарт...
12:41 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: