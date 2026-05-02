Няколко търговски обекта в конструкцията над подлез "Археологически“ вече са освободили помещенията, като се очаква в най-скоро време същата съдба да последва и останалите, видя репортер на Plovdiv24.bg. Мярката е част от мащабния план за цялостна реконструкция на съоръжението, което съхранява уникалните римски мозайки от античната жилищна сграда Ирини.

Припомняме, че предстоящото обновяване на западната част на съоръжението, разположена от страната на главната пешеходна улица, беше представено преди време от кмета на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кмета Пламен Панов и проектанта арх. Димитър Джугаланов. Проектът цели да превърне мястото в модерно културно пространство, като акцентът бъде поставен върху археологическото наследство.

По думите на заместник-кмета Панов в момента се изчаква съгласуване на проекта от НИНКН, за да продължи реализацията му с обявяване на обществените поръчки.

Плановете предвиждат премахването на трите сгради в западната част на подлеза, които в момента са в лошо техническо състояние и ограничават пространството. На тяхно място ще бъде обособена открита сцена с над 100 седящи места за публика, като се предвижда и богато озеленяване. Магазините, разположени на нивото на тротоара, ще бъдат окончателно демонтирани.

Подземното ниво ще бъде запазено, но с нова функция – там ще бъдат разположени съблекални, гримьорни и сервизни помещения за изпълнителите. Проектът вече е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), като той следва оригиналната концепция на арх. Румяна Пройкова от 80-те години на миналия век.

Според кмета Костадин Димитров философията на обновяването е подлезите да се превърнат в места за култура, а не за търговия. За реализацията ще се използват единствено естествени материали като камък, дърво и метални мрежи. Предстои остойностяване на дейностите веднага след окончателното съгласуване с Министерството на културата.