Пазарът на недвижими имоти в големите градове на страната отбеляза осезаем спад на сделките през първото тримесечие на годината, след като предлагането на жилища официално изпревари търсенето. Тази тенденция слага край на рекордно дългия, около 12-годишен период, известен като "пазар на продавача“, сочат официалните анализи на сектора.

Пловдив с най-осезаемо понижение на сделките

Спадът в броя на реализираните покупки засяга и четирите водещи икономически центъра – София, Варна, Пловдив и Бургас. Статистиката показва, че най-слабо е изразено свиването в столицата, където понижението е в рамките на 10 на сто. На обратния полюс се намира Пловдив, който оглавява негативната класация с най-драстичен спад от 18% в броя на сключените договори. Във Варна отливът на купувачи се изчислява на 16 на сто, докато в Бургас намалението е 12%.

Квадратният метър в Пловдив и останалите големи градове

Средните цени на квадратен метър за двустаен апартамент запазват сериозни нива, като най-скъпо остава в София с нива от 2590 евро за кв.м. В морската столица Варна стойността на същата площ достига 2120 евро. В Пловдив средната цена пада до 1760 евро за квадратен метър, а най-достъпни остават жилищата в Бургас, където средната пазарна стойност е 1550 евро.

Търсенето на пазара и времето за продажба

Купувачът Любомир Кръстев споделя личния си опит в търсенето на двустаен или тристаен тухлен имот в широкия център на столицата, като е готов да отдели бюджет между 220 и 230 хиляди евро. По думите му цените подлежат на коментар и пазарлък, подобно на покупката на автомобил. Посредниците в сектора отчитат, че сделките вече се сключват значително по-бавно, като времето за реализация на един апартамент е нараснало на 4-5 месеца. Основният двигател на пазара са хората, търсещи подслон за собствени нужди, докато покупките с цел инвестиция бележат спад.

Корекции в цените и банкови лихви

Собствениците вече проявяват склонност към компромиси, като отстъпките варират от 2% до максимум 10%, като най-високият процент се прилага главно за силно надценени обекти. Финансовите анализатори изчисляват, че при средните за пазара лихви, жилищен заем в размер на 200 000 евро със срок на изплащане от 20 години изисква месечна вноска от 1055 евро, информира bTV. Експертите не очакват съществени промени в банковите политики по отношение на лихвите в средносрочен план, нито пазарни условия, които да наложат спешна корекция.

Прогнози за недвижимите имоти

Специалистите предвиждат плавен и лек ръст в рамките на едноцифрено число за настоящата година поради баланса между търсене и предлагане. Според експерта Гергана, през следващата година пазарът ще предложи имоти на добри цени, но собствениците на обекти в непредпочитаните райони със сигурност ще бъдат принудени да коригират ценовите си искания надолу. В същото време за идеалния център и скъпите квартали, където интересът остава традиционно висок, очакванията са цените да запазят тренда си на увеличение.