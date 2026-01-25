ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За целите на два проекта община Пловдив отпуска безлихвени заеми
Припомняме, че община Пловдив е бенефициент и по двата проекта за ремонт. За кино “Космос", с който в включено и благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на южния бряг на река Марица по програма “Развитие на регионите" и е заедно с община Габрово. Договорът е на стойност 8,7 млн. €, от които 4,5 € са безвъзмездна финансова помощ и 4,2 млн € принос на бенефициента. Срокът за изпълнение е не по-късно от 31 декември 2029 г.
В сградата на бившето кино се извършва основен ремонт, оборудване и обзавеждане, както и оформяне на публичното пространство около него. Целта е кино "Космос“ да се превърне в съвременен културен център с нова функция, но с уважение към архитектурното си наследство.
Кино "Космос" ще има нова многофункционална зала с 599 места със сценична механизация и ще може да се използва за кинопрожекции, камерни представления, експериментални спектакли, както и две презентационни зали. Предвиждат се помещения за гримьорни, складове, тоалетни и други спомагателни помещения.
Площадното пространство ще се възобнови, като се запази цялата годна и безопасна растителност. Ще има маси за открито сервиране.
За 2026 година са необходими 60 000 € за изпълнение на дейностите по проекта в срок.
По отношение на ремонта на национална библиотека "Иван Вазов" сумата за безлихвения заем, която е необходима е, 11 255 €, които ще се използват за изплащане на възнаграждения на екипа на проекта.
Санирането на библиотеката се финансира по Плана за възстановяване и развитие с 2.5 млн. лв., а с решение на Общинския съвет е осигурено съфинансиране от общината в размер на 820 000 лева.
Дейностите включват ремонт на покрива, монтаж на фотоволтаици за собствени нужди, подмяна на дограмите, нова вътрешна изолация и климатизация. Срокът за изпълнение на проекта е две години и половина.
С верифициране на разходите по проектите заемите ще бъдат възстановени периодично, се казва в документацията на две предложения до съветниците, изготвени от заместник-кмета по култура Пламен Панов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 143
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски адвокат: Колко пъти трябва да настъпваме една и съща м...
10:59 / 25.01.2026
Дават на търг няколко помещения от сграда на централно място в Пл...
08:55 / 25.01.2026
Отстраниха единствения участник в поръчката за нови кошчета за бо...
08:37 / 25.01.2026
Ударното отчуждаване в Пловдив продължава, наред е имот от 7 634 ...
08:32 / 25.01.2026
Пловдив се обединява в помощ на семейство, чийто дом изгоря посре...
08:29 / 25.01.2026
ЧСИ продава брутално потрошено BMW от смъртоносна катастрофа до П...
08:22 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS