За целите на два проекта община Пловдив отпуска безлихвени заеми
Автор: Данислава Вълкова 13:51Коментари (0)266
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив отпуска два безлихвени заема за реализация целите на два проекта - ремонтът на кино “Космос" и на сградата на НБ “Иван Вазов". Решението на отпускането на средствата от бюджета е в ръцете на общинските съветници, които ще обсъждат темата в зала, информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че община Пловдив е бенефициент и по двата проекта за ремонт. За кино “Космос", с който в включено и благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на южния бряг на река Марица по програма “Развитие на регионите" и е заедно с община Габрово. Договорът е на стойност 8,7 млн. €, от които 4,5 € са безвъзмездна финансова помощ и 4,2 млн € принос на бенефициента. Срокът за изпълнение е не по-късно от 31 декември 2029 г.

В сградата на бившето кино се извършва основен ремонт, оборудване и обзавеждане, както и оформяне на публичното пространство около него. Целта е кино "Космос“ да се превърне в съвременен културен център с нова функция, но с уважение към архитектурното си наследство.

Кино "Космос" ще има нова многофункционална зала с 599 места със сценична механизация и ще може да се използва за кинопрожекции, камерни представления, експериментални спектакли, както и две презентационни зали. Предвиждат се помещения за гримьорни, складове, тоалетни и други спомагателни помещения.

Площадното пространство ще се възобнови, като се запази цялата годна и безопасна растителност. Ще има маси за открито сервиране. 

За 2026 година са необходими 60 000 € за изпълнение на дейностите по проекта в срок.

По отношение на ремонта на национална библиотека "Иван Вазов" сумата за безлихвения заем, която е необходима е, 11 255 €, които ще се използват за изплащане на възнаграждения на екипа на проекта.

Санирането на библиотеката се финансира по Плана за възстановяване и развитие с 2.5 млн. лв., а с решение на Общинския съвет е осигурено съфинансиране от общината в размер на 820 000 лева.

Дейностите включват ремонт на покрива, монтаж на фотоволтаици за собствени нужди, подмяна на дограмите, нова вътрешна изолация и климатизация. Срокът за изпълнение на проекта е две години и половина.

С верифициране на разходите по проектите заемите ще бъдат възстановени периодично, се казва в документацията на две предложения до съветниците, изготвени от заместник-кмета по култура Пламен Панов.


