Днес на летище "Пловдив“ се проведе мащабно тактическо учение, което пресъздаде критичен сценарий с аварирал самолет и активира всички спешни служби в региона. В центъра на тренировката бе поставен инцидент със самолет "Спартан“, който след удар с птица получава тежка повреда и пожар в единия двигател. Според разиграната ситуация на борда са пътували 27 души, като при принудителното кацане се съобщава за трима тежко пострадали, нуждаещи се от незабавна помощ. Директорът на летището Красимир Пешев подчерта пред репортер на Plovdiv24.bg значимостта на събитието, като отбеляза, че подобна тренировка не е правена от 2012 година насам.

Основната цел на занятието беше да се провери и подобри синхронът между различните институции, които отговарят за сигурността и безопасността в такива критични моменти. Пешев обясни, че е изключително важно евентуалните пропуски да бъдат открити и коригирани в контролирана среда, за да може в реална ситуация всяко действие да бъде прецизно. Той допълни, че макар никой да не си пожелава подобни инциденти, готовността е ключов фактор, а реакцията на летището при извънредно събитие трябва да бъде мигновена.

По време на акцията беше демонстриран пълният процес по обезопасяване на района, потушаване на огъня и евакуация на пътниците след симулирания сблъсък. Важна част от учението беше и триажът на пострадалите, при който се включиха и хеликоптери на ХЕМС и военните.

Въпреки мащаба на операцията, летището остава отворено за редовни полети. Ръководството увери, че графикът е бил внимателно разчетен така, че тренировката да приключи в интервала между излитането на самолета за Милано и вечерния полет за Лондон, без да се създава неудобство за пътниците.