Честито! Един от най-великите пловдивски спортисти празнува днес

© Днес рожден ден празнува един от най-великите спортисти на България. Йордан Йовчев е роден на 24 февруари 1973 г. в Пловдив. Възпитаник е на спортното училище в родния си град. Първите си стъпки в гимнастиката прави, когато е седемгодишен. Първият му клуб е Спартак Пловдив.



В богатата си на отличия кариера участва на Олимпийски игри шест пъти от 1992 до 2012 г. Той е първият гимнастик, участвал в толкова надпревари под петте преплетени кръга.



Спечелил е четири олимпийски медала - един сребърен и три бронзови. Два пъти е двоен световен шампион на земя и халки на първенствата в Гент и Анахайм през 2001 и 2003, и двоен световен вицешампион в Дебрецен през 2002 г.



На олимпийските игри в Атина Йордан Йовчев печели сребърен медал, като незаслужено златният му е отнет. Съдиите присъждат златното отличие на гръка Димостенис Тамбакос, въпреки че Йовчев се представя по-добре от представителя на домакините. Пред целия свят тогава, третият в крайното класиране - Юри Кеки, хваща ръката на Йовчев и я вдига победоносно пред публиката, с което посочва еднозначно, че българинът е номер 1.



Йовчев е избран за Най-добър спортист на Балканите през 2003 г. Спортист №1 на България през 2001 и 2003 г. Големият спортист е удостоен с орден "Стара планина“ I степен през 2013 г.



От декември 2008 година е председател на българската федерация по спортна гимнастика, а през март 2013 г. година заема поста заместник-министър на младежта и спорта в служебното правителство на Марин Райков. Той остава на този пост и по време на мандата на министър Мариана Георгиева.