Женският национален отбор на България се класира за втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени. В зала “Колодрума" в Пловдив отборът на Таня Гатева се наложи над Украйна с 81:66 в мач от група Е на пресявките за следващия шампионат на Стария континент при дамите.Това бе четвърти успех в 4 мача за "лъвиците", които показаха, че в тази предварителна група нямат конкуренция.Пловдивската публика също оказа сериозна подкрепа, тъй като в залата имаше над 1500 зрители, което за женски баскетбол в България си е направо невероятно.Най-резултатна за нашите баскетболистки бе Борислава Христова с 24 точки, като тя спечели 5 борби и добави 2 асистенции. Калия Хилсман се отчете с "дабъл-дабъл" - 21 точки и 11 борби, а Карина Константинова - 15.За Украйна Алина Ягупова също отбеляза 24.Припомняме, че за първи път в своята история женският национален отбор на България за жени изигра два официални мача в Пловдив.