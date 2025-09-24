© Plovdiv24.bg Над 20 пловдивски училища ще се включат във второто издание на училищните "Игри на волята", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Подробности за събитието бяха дадени на пресконференция в Община Пловдив, в която участваха кметът Костадин Димитров, зам.-кметът Николай Бухалов и шефът на отдел "Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов.



Състезанието ще е на 18 октомври, като всяко училище ще е с 2 отбора, съставени от 4 момчета и 4 момичета.



"Миналата година участваха 22 пловдивски училища с над 350 деца. Тази година ще се включат лица, участвали в минали и сегашни сезони. Нашата основна цел е децата да започнат да се движат, да спортуват. Това е пътят. Ще вървим по него в дългосрочен план и стратегия за включването на спорта в училищата", заяви Иван Запрянов.



"Самите училища ще си подбират отборите и ще се записват. Ние ще държим връзка с директорите. Ще бъдат по 2 отбора – 4 момчета и 4 момичета. Двата отбора ще имат сумарно време и на този принцип ще се обяви победителят, както беше миналата година.



Първата награда е 5000 лв. Втората - 3000 лв., а трета награда - 2000 лв. Трасето ще е доста вълнуващо, включили сме някои нови елементи, които със сигурност ще се харесат на участниците", допълни Иван Запрянов.



Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция днес в Община Пловдив!



