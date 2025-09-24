ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (14)
Предстои второто издание на пловдивските училищни "Игри на волята"
Автор: Стойчо Генов 10:36Коментари (0)118
© Plovdiv24.bg
Над 20 пловдивски училища ще се включат във второто издание на училищните "Игри на волята", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Подробности за събитието бяха дадени на пресконференция в Община Пловдив, в която участваха кметът Костадин Димитров, зам.-кметът Николай Бухалов и шефът на отдел "Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов.

Състезанието ще е на 18 октомври, като всяко училище ще е с 2 отбора, съставени от 4 момчета и 4 момичета.

"Миналата година участваха 22 пловдивски училища с над 350 деца. Тази година ще се включат лица, участвали в минали и сегашни сезони. Нашата основна цел е децата да започнат да се движат, да спортуват. Това е пътят. Ще вървим по него в дългосрочен план и стратегия за включването на спорта в училищата", заяви Иван Запрянов.

"Самите училища ще си подбират отборите и ще се записват. Ние ще държим връзка с директорите. Ще бъдат по 2 отбора – 4 момчета и 4 момичета. Двата отбора ще имат сумарно време и на този принцип ще се обяви победителят, както беше миналата година.

Първата награда е 5000 лв. Втората - 3000 лв., а трета награда - 2000 лв. Трасето ще е доста вълнуващо, включили сме някои нови елементи, които със сигурност ще се харесат на участниците", допълни Иван Запрянов.

Гледайте в прикаченото видео цялата пресконференция днес в Община Пловдив!

Още по темата: общо новини по темата: 19
19.09.2025
18.09.2025
17.09.2025
15.09.2025
11.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Фен зона за мача Ботев - ЦСКА 1948, вратите на стадиона отварят в 16:00 часа
 Първа публична поява на Томаш след уволнението му от ЦСКА
 Чаровна пловдивчанка започна уверено турнир във Франция
 Волен Чинков свири дербито Локо - Левски, пратиха Митрев на "Колежа"
 Ботев вече продава билетите за мача с Левски, цените са от 20 до 140 лв.
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: