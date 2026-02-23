© виж галерията Европейското първенство по класически силов трибой за ветерани в Оулу, Финландия, донесе силни емоции, медали и нов европейски рекорд за България. Националният отбор беше представен от петима състезатели от пловдивския клуб “Стронг", които се изправиха срещу най-добрите в своите възрастови и теглови категории, а представянето им затвърди позициите на страната ни на международната сцена.



Най-яркият момент в шампионата безспорно беше европейският рекорд на Кирил Вълчанов в клека. В категория до 83 кг, една от най-многобройните с 14 участници, той вдигна 270 кг и подобри досегашния рекорд с цели 5 кг.



Освен златото в клека, Вълчанов спечели и сребърен медал в мъртвата тяга с 285 кг, както и сребро в тотала със сбор от 705 кг. В абсолютната категория той се нареди трети, оставайки само на стотни зад състезателите от Великобритания и Франция в изключително оспорвана битка до последния опит.



При жените Ирина Цветкова се отличи със златен медал в мъртвата тяга във възрастова група М2 (50–59 г.) и категория до 69 кг, след като се справи със 172.5 кг. Нейното изпълнение донесе европейска титла в движението и затвърди отличната ѝ форма на международния подиум.



Във възрастова група М1 (40–49 г.) в категория до 74 кг Венцеслав Каракитуков направи едно от най-силните си международни участия. Той спечели златен медал в лежанката със 150 кг, демонстрирайки отлична техника, контрол и стабилност под напрежение. Освен европейската титла в движението, Каракитуков завоюва и сребърен медал в клека с 237.5 кг.



В битката за отличията в крайното класиране малшанс в последната дисциплина го остави на четвърто място в тотала със сбор от 587.5 кг – само на крачка от още един медал. Представянето му обаче категорично го нареди сред водещите състезатели в категорията на шампионата.



Маргарита Христофорова, състезаваща се във възрастова група М1 (40–49 г.) в категория до 84 кг, подобри личния си тотал с 5 кг и записа резултати от 150 кг клек, 70 кг лег и 150 кг мъртва тяга, с което зае 11-о място в крайното класиране. Представянето ѝ бе стабилно и показателно за прогреса ѝ през последната година.



В група М2 (50–59 г.) при мъжете в категория 120+ кг Ангел Вангелов направи силно състезание и се класира седми с резултати от 200 кг клек, 150 кг лег и 230 кг мъртва тяга, демонстрирайки постоянство и увереност в тежка категория.



Общото представяне на българските състезатели показа високо ниво, характер и конкурентоспособност. Петима национали, всички подготвени в една и съща школа, доказаха, че системната работа и дългогодишната подготовка дават резултат и на най-голямата европейска сцена.



"Изключително съм горд с представянето на всички. Европейският рекорд на Кирил е исторически момент, а златните и сребърните медали са плод на огромен труд. Всеки от тях показа характер и сърце. Това участие доказва, че можем да се борим с най-добрите в Европа. Благодаря им за отдадеността – следващият път ще бъдем още по-силни“, заяви Ким Мерджанов - президентът на клуб “Масъл арт", част от който е отборът на победителите “Стронг".



Шампионатът във Финландия остави след себе си едно ясно послание – за силата няма възраст, а когато подготовката е на високо ниво, резултатите идват дори срещу най-сериозната конкуренция.