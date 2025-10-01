ИЗПРАТИ НОВИНА
Поход в Асеновград насърчава движението и спорта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:51
©
Община Асеновград и Българска федерация спорт за всички (БФСВ) ще отбележат със съвместно събитие Световния ден на ходенето и Световния ден на туризма, като съорганизатори по реализацията на инициативата са ОП "Туризъм“ и Общински младежки съвет – Асеновград. На 11.10.25 г. (събота), с начален час 09:00 ч., ще се проведе поход.

Сборния пункт ще бъде пред параклиса в местността "Метоха“. Маршрутът преминава през параклис "Св. Димитър“, а финалът ще бъде поставен на Асеновата крепост. Трасето е подходящо за хора във всички възрастови групи, като инициативата няма състезателен характер.

Участниците в похода ще имат възможността да се включат в томбола с награди, осигурени от община Асеновград и БФСВ. Аниматорите на ОП "Туризъм“ ще проведат кратка беседа на Асеновата крепост, специално за включилите се в инициативата.

Целта на спортното събитие е да се популяризират системните занимания и особено ходенето, като физическа активност и неговата роля за здравето, добрата форма, работоспособността и дълголетието на хората, независимо от техните възраст, пол, социален и здравен статус.

В световен мащаб, проявата е част от програмата на Международната асоциация спорт за всички ТАФИСА. На събитието се очаква да присъстват зам.-кмет на Асеновград, директорът на дирекция "Образование, култура, спорт и връзки с обществеността“ към общината и директорът на ОП "Туризъм“. По повод Световния ден на ходенето, посланието на БФСВ към общините и техните жители е насърчаване на повече хората от всички възрастови и социални групи към системни спортни занимания и здравословен начин на живот.

Националната спортна проява се отбелязва за 33-ти път и се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта (ММС) по "Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“ - част от и в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2025 г. – 2028 г., както и с подкрепата на община Асеновград.
