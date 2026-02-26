Благотворителен триатлон на закрито събира средства за УМБАЛ "Свети Георги"

© На 28 февруари в София ще се проведе събитие, което досега не е правено в България – пълна триатлон дистанция на закрито, посветена на благотворителна кауза. Инициативата носи името TRI Legend IN и е част от кампанията "Легендите за живота“, чиято цел е да събере 20 000 евро за подкрепа на клиниката по детска хирургия към УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив.



В рамките на събитието трима от най-разпознаваемите атлети за издръжливост в България, сред които и Момчил Димитров – организатор на състезанието TRI Legend в Батак и инициатор на проекта, ще преминат пълна триатлон дистанция – плуване, колоездене и бягане – изцяло на закрито.



Домакин на събитието ще бъде Pulse Fitness & SPA на бул. България в София, като входът за всички посетители, дошли специално за благотворителната инициатива, ще бъде напълно безплатен.



"Легендите за живота“ не е просто спортно предизвикателство. Това е кампания, която обединява спортната общност, бизнеса и широката публика около кауза с реален социален ефект – подкрепата на най-уязвимите пациенти в първите дни от живота им.



Всеки желаещ ще може:



- да дойде на място и да плува, кара колело или бяга заедно с атлетите, колкото и когато пожелае



- за всеки изминат километър партньорите на инициативата ще правят дарение



- да направи дарение на място чрез дарителска кутия или QR код



- да се включи онлайн, като гледа събитието на живо в YouTube, дарява дистанционно и изпраща въпроси към атлетите по време на излъчването



Повече подробности за събитието може да видите тук.