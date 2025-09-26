ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (18)
Спортни звезди уважиха празника "Детска олимпиада" в ДГ "Мирослава"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47
виж галерията
Големи спортни звезди взеха участие в празника "Детска олимпиада“, който се проведе днес в двора на ДГ "Мирослава“ в Пловдив. Със събитието бе отбелязан европейският Ден на спорта, а екипът на детската градина спази традицията подобни прояви да се реализират съвместно с участието и подкрепата на родителите.

Детската олимпиада бе открита от малки знаменосци и атрактивни мажоретки, които приповдигнаха настроението на присъстващите. Всяка възрастова група имаше възможността да премине различни двигателни дейности, организирани в обособени станции.

Удоволствието да показват различни упражнения на децата имаха:

- Бившият капитан на националния отбор по волейбол Найден Найденов, който в момента е треньор на настоящия вицешампион на България Локомотив Авиа (Пловдив).

- Янислав Герчев – европейски шампион по джудо за мъже до 23 години и двукратен европейски вицешампион за мъже, участник на Олимпиадите в Рио де Жанейро (2016) и Токио (2021).

- Анета Драгушева - Чолакова - балканска шампионка по лека атлетика на 200 м и 4 по 100 м през 1980 година и настоящ треньор по лека атлетика.

- Борислав Димитров – бивш футболист на Ботев (Пловдив) и Левски (София) и настоящ ръководител на футболна академия.

- Кремена Вълева - професионален инструктор по детска йога.

"Уважаеми гости, за нас е чест, че уважихте празника ни! Вие сте пример и вдъхновение за децата! Благодаря, че заедно спортувахме и превърнахме събитието в невероятно преживяване, следвайки олимпийските принципи за равенство, честна игра, солидарност и взаимопомощ“, заяви директорът на ДГ "Мирослава" Елица Генова.
