Николай Бухалов: Тотализаторът е финансовият мотор на българския спорт

© Николай Бухалов, двукратен олимпийски шампион по кану-каяк и заместник-кмет "Спорт, младежки дейности и социална политика“ в Община Пловдив, в интервю за съвместната рубрика на Радио "Фокус“ и Български спортен тотализатор



Г-н Бухалов, каква година изпраща Община Пловдив във вашия ресор? Каква оценка бихте дали? Какво постигнахте и какво не успяхте да направите?



Постигнахме много по отношение на спортната инфраструктура. В началото на годината пуснахме плувния басейн, който беше чакан дълго време. 50-метровият плувен басейн и 25-метровото съоръжение се превърнаха в плувен комплекс. Строят се двата стадиона, "Христо Ботев“ е почти завършен, вторият етап в момента предстои – това са залите, които са под трибуните. Също така върви и строителството на стадион "Локомотив“. Там остава да бъде завършено изграждането на западната трибуна. Така че по отношение на спортната инфраструктура доста се прави. Естествено, изграждат се и детски спортни площадки, правят се ремонти на старите спортни съоръжения. Не сме спрели да работим по отношение на спортната инфраструктура, естествено и за финансирането на спортните клубове.



Споменахте залите под трибуните на "Колежа“. Ясно ли е вече кои клубове ще ги наемат?



Да, най-вероятно целият стадион ще бъде предоставен на ПФК "Ботев“ за стопанисване, тъй като в едно такова голямо съоръжение винаги ще има кой какво поддържа. Това може би ще бъде най-вероятният вариант, но смятам, че не е окончателен, докато не бъде подписан договор.



През лятото, когато се сменяше собствеността във футболния клуб, излязоха факти и данни, че доста време не бяха плащани наемите както за стадиона, така и за базата в Коматево. Каква е ситуацията към днешната дата? "Ботев“ изплатиха ли тези суми?



Не мога да кажа, тъй като стадионите не са при мен като ресор, те са общинска собственост. Нямам представа дали са изплатени към момента. Тогава за "Ботев“ излезе, че те са плащали за стадиона, но не са плащали за базата в Коматево. Действително, във времето бяха натрупани доста големи суми.



Какви са плановете за стадион "Пловдив“, какво се случва към днешната дата?



На този стадион имаме доста събития и той се ползва най-вече от леката атлетика. Там се провеждат и състезания, защото има една страхотна писта, която и инсталирана през далечната 1990 г., когато беше Световното за юноши по лека атлетика. Покритието е все още в добро състояние. Но действително заради строежа на тези два стадиона няма как да бъдат вложени още средства в друго съоръжение.



Общината инвестира много средства в стадион "Ботев“ и стадион "Локомотив“, също така в момента върви и реконструкцията на стадион "Марица“. Той е действително малък стадион, който ще бъде с една трибуна и терен, защото "Марица“ през годините действително е дала много на футболен Пловдив и в момента футболната школа на "Марица“ работи много добре.



Стадион "Спартак“ е една руина в момента, но смятаме, че там теренът трябва да остане с трибуната, която пък е неразделна част със залата по художествена гимнастика, която е до нея. Все още нямаме концепция за стадион "Пловдив“, но за мен той трябва да бъде реновиран по някакъв начин, а залите, които са в него, трябва да бъдат отдадени на клубовете за ползване. Както казах, там действително има доста събития от всякакъв характер, така че той е необходим.



Споменахте стадион "Спартак“. Имаше идея преди време, да се направи парк на мястото на част от стадиона. Отпадна ли тя?



Да, най-вероятно целият терен ще остане за спорт и за парк. Теренът ще се запази, но там няма как да има стадион, тъй като самата инфраструктура не позволява, тъй като част от него попадна в уличната инфраструктура – това е пробивът на Централна гара.



В същото време успяхте да компенсирате клуба с базата на бившия клуб "Векта“.



Да, те отидоха на бившия клуб "Векта“, тъй като този стадион действително няма как да изпълнява своите функции към момента. Той може да бъде едно много добро тренировъчно игрище.



Как върви сътрудничеството между Община Пловдив и Българският спортен тотализатор?



Действаме много активно. Днес в заседателната зала на кметството бе сключен Меморандум за стратегическо партньорство между Община Пловдив и "Български спортен тотализатор“. Подписи под документа сложиха градоначалникът Костадин Димитров и изпълнителният директор на държавното тото Любомир Петров.



Това е първа стъпка към дългосрочно сътрудничество, което ще обедини усилията на местната власт и тотализатора в подкрепа на българския спорт и активния начин на живот. Държавното тото ще подпомогне община Пловдив с 50 000 лева, които ще бъдат инвестирани в развитието на пловдивския спорт. За всички е ясно, че тотализаторът е финансовия мотор на българския спорт.



В началото на февруари зала "Колодрума“ ще бъде домакин на тенис мача от Купа "Дейвис“, национални отбори мъже, между България и Белгия. Предвиждате ли нещо по-специално за този двубой като подготовка, билети, програма, специфика при паркирането?



Естествено, зала "Колодрума“ разполага с подземен паркинг, има и открит паркинг. Ще бъде направен червен корт вътре. Сега вървят преговори, водят ги Българска тенис федерация и тенис клуб "Локомотив“ (Пловдив). Ще бъдат доставени специални пана, върху които ще може да бъде положена червената настилка.



Вие сте двукратен олимпийски шампион по гребане, записал сте името си със златни страници в историята на България. Вашата тема не може да не е Гребният канал в Пловдив. Какво се случва там, има ли вече някакво развитие?



Ще бъде оформен загряващ гребен канал, тъй като навремето, когато беше построен за Световното първенство 1989 г., изискванията не бяха такива. В момента това съоръжение не отговаря на съвременните изискания за провеждане на световни и европейски първенства за мъже и жени. Такива се провеждат, но само за юноши и младежи. Така че той трябва да бъде актуализиран.



В момента вървят преговори за откупуване на терен, който беше зад светлинното табло, което е на Гребния канал, и евентуално по-нататък ще се търси вариант да се кандидатства по някаква програма и той да бъде изграден, защото може би с най-близко бъдеще той няма да отговаря и за провеждане на първенства за юноши и младежи.



Иначе той е действително едно прекрасно съоръжение с една чудесна писта, която е и доста бърза. И винаги, когато имаме големи състезания, тук се поставят рекорди, тъй като в Пловдив самият климат предоставя условия за това, водата е топла, равностойни са коридорите, защото не е ветровит. Така че действително това съоръжение трябва също да бъде актуализирано. Говори се много отдавна това, досега не се случва – надявам се в близките години и това да стане.



Как върви сътрудничеството между Община Пловдив и Българският спортен тотализатор?



Действаме много активно. Днес в заседателната зала на кметството бе сключен Меморандум за стратегическо партньорство между Община Пловдив и "Български спортен тотализатор“. Подписи под документа сложиха градоначалникът Костадин Димитров и изпълнителният директор на държавното тото Любомир Петров. Това е първа стъпка към дългосрочно сътрудничество, което ще обедини усилията на местната власт и тотализатора в подкрепа на българския спорт и активния начин на живот. Държавното тото ще подпомогне община Пловдив с 50 000 лева, които ще бъдат инвестирани в развитието на пловдивския спорт.



Отворихте темата за гребането. Какво се случва в този спорт? Оптимист ли сте за неговото развитие? Ще видим ви скоро новите Ваня Гешева, Румяна Нейкова, Николай Бухалов сред младото поколение?



Винаги има много талантливи деца, но действително формулата за успех е много сложна – иска постоянство и много упорит труд. Иначе във всеки един млад човек "дреме“ бъдещият шампион, но този талант действително трябва да се развива, а трябва и много характер.



Г-н Бухалов, в Пловдив се строи страшно много – нови комплекси, нови жилища, нови кооперации. Има ли достатъчно спортна инфраструктура в тези нови райони? Предвиждате ли някакви инвестиции там, за да се отговори на потребностите на увеличаващото се население?



Естествено, предвидени са такива инвестиции. В район "Западен“ трябва да бъдат изградени две зали, едната – за волейбол и баскетбол. Наскоро беше отстъпено право на строеж с решение на Общински съвет на "Академик Бултекс“ – баскетбол, да построят своят зала в двора на спортното училище. Действително Пловдив в някои ситуации не може да отговори на изискванията на спорта. Има много питания и към мен, и към Общинска собственост за предоставяне на зали, на терени.



Действително Пловдив в последните години нарасна много като население. Хубавото е, че младите хора искат да тренират, клубовете станаха много, но ние не можем да отговорим с предоставяне на такава инфраструктура и терени поради простата причина, че Община Пловдив е заключена от табела до табела и самият град не разполага с толкова много площи за спорт. Надявам се, че в близките години градът ще се развива и ние трябва да се развиваме с тези темпове, да може да отговорим на всички тези искания, на спорта.



Защото в момента явно има клубове, има хора, които действително имат средства, и те искат от общината само да предостави терен и да направи отстъпено право на строеж, за да могат със собствени средства да инвестират и да се изгражда спортна инфраструктура. За съжаление, както казах, не всеки път може да отговорим на това, защото действително Пловдив е доста събран и нямаме такива терени и площи, които да предоставим.



Какво е вашето коледно пожелание към слушателите и читателите на "Фокус“?



Моето коледно пожелание е най-напред всички да бъдат здрави и следващата година да сбъдне най-съкровените им мечти. В навечерието на коледните празници да бъдат със семейството си, да бъдат обичани. Смятам, че това е най-важното за един човек и може да го направи щастлив.



Бойко СЕРАФИМОВ