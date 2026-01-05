ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:30Коментари (0)227
©
Пловдив отново ще бъде спортната столица на Европа! От 16 до 21 февруари многофункционална спортна зала "Колодрум-Пловдив“ ще приеме Европейското първенство по стрелба с лък в зала – едно от най-престижните събития в календара на Европейската Федерация по Стрелба с Лък.

Домакин на шампионата е Българска Федерация Стрелба с Лък, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, СПОРТ ТОТО и Община Пловдив.

Интересът към надпреварата е изключително висок – участие са заявили 357 състезатели и 85 официални лица от над 30 държави, което превръща XXII-то Европейско Първенство в най-голямото в историята и обещава да е истински празник за любителите на този елегантен и динамичен спорт.

Състезанията ще се проведат в трите основни дивизии – рекърв, компаунд и гол лък, във възрастовите групи мъже и жени, както и младежи и девойки до 21 години. Участниците ще премерят сили както в индивидуалните, така и в отборните дисциплини, а за първи път в историята, в зала ще бъдат включени и смесените отбори – новост, която обещава допълнителни емоции и зрелищни двубои.

Програмата предлага стрелба от най-високо ниво през цялата седмица. Започваме с офциална тренировка на 16 февруари. На 17 февруари зрителите ще могат да проследят квалификациите, а на 18 и 19 февруари ще се проведат индивидуалните и отборните елиминации.

Петък, 20 февруари, е отреден за отборните финали, докато кулминацията ще бъде в събота, 21 февруари, когато ще се състоят индивидуалните финали и ще бъдат излъчени новите европейски шампиони.

Освен елита на Европейската Стрелба с лък, сред звездните имена в турнира е и българската надежда и актуален европейски шампион в зала Иван Банчев, който ще защитава титлата си в дисциплината рекърв мъже, спечелена на първенството в Самсун, Турция през 2025 година. Неговото участие е допълнителен повод за българската публика да изпълни трибуните и да подкрепи националните ни състезатели.

Входът за зрители е свободен, а програмата е целодневна от 9 до 19 във всички състезателни дни, което прави Европейското първенство по стрелба с лък в зала в Пловдив отлична възможност за всички спортни фенове да се докоснат отблизо до майсторството, концентрацията и драмата на един от най-древните и красиви спортове.

Българска Федерация Стрелба с Лък, провежда и турнир "Тракия Опън“ в зала Колодрум Пловдив на 10 и 11 януари. Квалификации и елиминации ще се проведат в събота от 9:00 до 20:00, финалите са в неделя от 09:00 до 12:30.

Пловдив е готов. Европа пристига. Стрелбата започва!
