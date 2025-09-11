ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (19)
Пловдивски спортисти, преживели трансплантации, благодариха на Общината
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:40Коментари (0)154
Пловдивските спортисти Йоана Зотева и Симеон Танчев, подпомогнати от Община Пловдив за участие в Световните игри за трансплантирани през август в Дрезден (Германия), благодариха на кмета Костадин Димитров и заместник-кмета по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов, както и на Общинския съвет за единодушната подкрепа.

Йоана Зотева е преживяла не една, а две бъбречни трансплантации. Това не я отказва от спорта, напротив. През годините тя завоюва редица златни медали в състезанията за трансплантирани на национално ниво. Световните игри обаче се явяват неин дебют на толкова голям спортен форум. В Германия Йоана се състезава в турнирите по тенис на маса, дартс, боулинг, тласкане на гюле, а в дисциплината хвърляне на малка топка остава четвърта - на място от почетната стълбичка.

Симеон Танчев живее с трансплантиран бъбрек повече от 18 години. Той е активен колоездач, като през миналата година печели бронзов медал на Европейското първенство за трансплантирани в Лисабон (Португалия). Забележително е, че тази година в Дрезден Симеон бе първият български представител в колоезденето на Световните игри за трансплантирани.

Трансплантираните състезатели в България са малко, нямат спортни федерации, нямат клубове, които да ги подкрепят финансово. За участията си в турнирите разчитат на спонсори, публични организации, лични средства, подпомагане, затова и по време на игрите в Дрезден двамата с радост развяха знамето на Община Пловдив.
