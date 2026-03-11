Николай Бухалов.
Националният ни тим излиза в зала "Колодрума" за два домакински мача от квалификациите за Евробаскет 2027 - срещу Азербайджан днес (11 март) от 19,00 часа и срещу Украйна на 14 март, също от 19,00 часа.
За първи път в своята история женският национален отбор на България ще играе официални мачове в Пловдив.
"Отборът е изключително мотивиран и ние като щаб правим всичко възможно състезателките да са добре подготвени и да се класираме на европейско първенство. Очакваме голяма подкрепа на пловдивските фенове. Искам да благодаря на Община Пловдив, че ни кара да се чувстваме добре тук", заяви пред камерата на Plovdiv24.bg Таня Гатева.
"Преди да дойда тук, чух лоши думи, че тази зала не става за баскетбол, а е пригодена повече за други спортове. Но пък ние сме много доволни от това, което виждаме сега. Искаме да покажем, че баскетболът в България трябва да се промени. Надявам се един ден в Пловдив отново да има женски баскетболен отбор. Очакваме по-лесен мач днес, но срещу Украйна в събота ще е доста по-трудно", допълни още тя.
"Колодрума" е една от най-модерните и големи зала в България и нашето желание е да играем точно в такива съоръжения. Тази година вътрешното ни първенство е доста силно и равностойно, въпреки че изглежда, че е само от три отбора. Един успех на националния отбор би запалил още деца да започнат да тренират баскетбол", каза на свой ред и помощник-треньорът Мануел Марков.
"Надявам се Пловдив да донесе късмет на отбора и в двата мача. В миналото имаше много силен женски баскетбол в миналото. Надявам се, че такива мачове тук ще запалят още много момичета да тръгнат по този път. Колодрума може да предостави всички условия за баскетбол. Пожелавам успех на отбора. Ще се радваме и занапред да ви виждаме в Колодрума. А към пловдивчани – бих искал да ги поканя да подкрепят отбора", заяви двукратният олимпийски шампион и заместник-кмет на Пловдив Николай Бухалов.
