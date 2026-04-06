Поредният знак за възраждането на спорта в малките селища до 10 000 жители ще бъде провеждането на третата спартакиада "Тракийски Традиционен Многобой - Ракитово 2026", съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите на събитието. Състезанието е под патронажа на президента Илияна Йотова и ще се проведе на 25 април от 9,00 часа на стадион "Васил Левски" в Ракитово.

Съорганизатори на спартакиадата са Българска Асоциация за селски спорт /БАСС/, Министерство на младежта и спорта, Тракийско дружество "Войвода Руси Славов“, Стрелкови клуб "Тракийски юнак“, Спортен клуб по тенис на маса "Левски", Спортен клуб по лека атлетика "Левски" - Ракитово, Община Ракитово и Секция "Беси“ към ТДВРС в град Ракитово.

Състезанието ще се проведе в четири възрастови групи: юноши и девойки – до 18 години, мъже и жени – над 18 навършени години. Участниците ще се състезават само индивидуално в своята група по седем различни спортни дисциплини:

гладко бягане 100 метра; тласкане гюле; скок височина; скок дължина; хвърляне на копие; хвърляне на малка топка на дължина; стрелба с лък.

Класиралите се първи и втори във всяка група ще получат правото да се състезават помежду си във финална дуелна стрелба с въздушна пушка по падащи металически мишени, до оформяне на крайния победител.

В крайното класиране по групи, за класиралите се на първите три места във всяка една група в седмобоя с финал, за определяне на шампиона, са осигурени медали, грамоти и парични награди.

Записването става по електронен път на email: elena.dimitrova@rakitovo.bg или в деня на състезанието от 08,00 до 09,00 часа на стадион "Васил Левски" в Ракитово.