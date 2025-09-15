© виж галерията Станко Николов Стоянов - едно от емблематичните имена на Пловдив, закръгли годините на 90! Екипът на Plovdiv24.bg честити юбилея на известния пловдивчанин, като му пожелава здраве и добро настроение с близките му хора.



Роден е на 15 септември 1935 г. в града под тепетата в семейството на летописеца на Пловдив Никола Алваджиев - един от основателите на ФК "Ботев“.



С жена си Ваня Станко Стоянов имат дъщеря Мария. Имат и внук - Мартин.



Стоянов завършва с отличие елитната за времето си гимназия "Лиляна Димитрова“ (сега СОУ "Свети Патриарх Евтимий“). През 1958 г. се дипломира като инженер във ВИХВП (сега Университет по хранителни технологии).



В продължение на 36 години (1960-1996) е окръжен кореспондент на в. "Народен спорт“.Това са и "златните години“ на българския спорт.



За работата си като журналист е награден с орден "Кирил и Методий“.



Кариерата на съдия по баскетбол започва през 1960 г. От 1970 г. е съдия и след това и комисар на ФИБА. Той е единственият български технически комисар извън София. Кариерата приключва през 2006 г.



Ръководи около 1800 мача, от които над 500 в "А“ групите. Като международен съдия има ръководени 247 срещи в залите на четири континента. От тях 126 са между национални отбори. Съдийства и на 9 европейски първенства, включително два финала.



Носител на златната значка на БФБ. Многократно е включван в листата на 10-те водещи арбитри на България. Определен е сред 10-те най-добри български съдии по баскетбол за миналото столетие.



Съдийското му верую е: "Добрият арбитър не трябва да пречи на отбора, който заслужава победата, да я спечели!“.



На Станко Стоянов бе връчена "Златна топка“ за заслугите му в развитието на баскетбола в продължение на близо 60-годишната му работна в областта на спорта. Наградата бе връчена от президента на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков.на 11 ноември 2016 година в хотел "Рамада“, по време на честването на 100-годишнината на баскетбола в България. Освен със "Златна топка“, Стоянов бе награден и с най-високото отличие на БФБаскетбол - златна юбилейна значка.



Станко Стоянов цени много и попадането в десетката на най-добрите съдии на България за ХХ век. Признанието не е административен акт, а анкета между специалистите в българския баскетбол!



На 24 септември 2016 на тържество в Пловдив за годишнината на баскетболното съдийство в Пловдив, Георги Глушков награди и с плакет международния съдия Станко Стоянов.



Най-голямото признание за активната му работа и като общественик, Станко Стоянов получи на 13 септември 2016 г. На сесията на Общинския съвет в Пловдив съветниците гласуваха единодушно за удостояването му със званието "Почетен гражданин на Пловдив“.



Отличието му бе връчено от Савина Петкова, председател на Общинския съвет на тържествена церемония на заседанието, проведено на 22 декември 2016 г.



Първите стъпки на Станко в спорта са в тениса на корт. Тренира в "Локомотив“. Любопитно е, че на републиканското отборно първенство за юноши и девойки, проведено в София от 20 до 28 юли 1952 г. той записва изненадваща победа с 6:0, 6:0 над Николай Чупаров ("Ударник"). Загуба на Чупето е със служебен резултат, тъй като бъдещата звезда в тениса закъснява за мача със Стоянов... На първенството "Локомотив“ е състав: Рангел Рангелов, Станко Стоянов, Мария Чакърова и Веска Бърнева. Пловдивчани се класират на четвърто място...



Междувременно той играе и баскетбол в училище. Според делението по райони на Пловдив, училището трябва да представя ДНА (Пловдив).



През 1953 г. се налага Станко да избира между тениса и баскетбола. Тогава решава да остане между двата коша... и става шампион на България по баскетбол за юноши. На първенството в София през 1953 г. пловдивчани печелят титлата без да загубят мач.



Това определя окончателно насоката на Стоянов в баскетбола. През 1954 г. той е в стартовия състав на Градският отбор на Пловдив за мача с Пекин на игрище "Република“.



След като завършва ВИХВП слага край на състезателната си кариера.



През 1959 г. сформира първия женски отбор на "Марица“ в баскетбола и става негов треньор. Година по-късно е и играещ треньор на мъжкия отбор на дружеството.



По съвет на големия треньор Георги Йотков, през 1960 г. облича съдийския екип. Поема и функциите на секретар на Окръжната секция по баскетбол. Кариерата му на общественик приключва формално през 2006 г., когато се оттегля като регионален отговорник за БФБ за регион "Родопи“. Обединението обхваща пет области от Югоизточна България.



Описание на снимките на Станко Стоянов по реда, в който са показани в нашата галерия:



1. На игрище "Република“: Градският отбор на Пловдив преди мача с Пекин (Китай) през 1954 г. Четвъртият отдясно наляво е Станко Стоянов (“Академик“) - започнал мача в стартовата петорка.



2. Мъжкият отбор на "Марица" през 1960 г. Вторият между правите отляво е играещият треньор Станко Стоянов. До него са Здравко Захариев, известен художник, и Венелин Боев -по-късно зам. директор на Спортното училище.



3. Първият женски отбор на "Марица", сформиран от треньора Станко Стоянов през 1959 г.



4. Състезателната фланелка в баскетбола е сменена със съдийски екип.



5. Стоянов като пратеник на вестник "Народен спорт" за европейското първенство по баскетбол за мъже в Германия през 1993 г.



6. Станко Стоянов след краткото интервю с легендата на НБА сър Чарлз Баркли.



7. Стоянов следи развоя на срещите от републиканското по бокс за мъже на площадката на Сточна гара.



8. По трасето към Старозагорска област при пренасяне на огъня за олимпийските игри през 1980 г.



9. Пловдивският кореспондент на в. "Народен спорт“ (в средата) в разговор с изгряващата футболна звезда Христо Бонев



10. Книгата на Стоянов за 100-годишнината на съдийството по баскетбол в България.



11. 24 септември 2016 - На тържество в Пловдив Георги Глушков, председател на БФ баскетбол, награждава с плакет международния съдия Станко Стоянов



12. 11 ноември 2016 г. - По време на церемонията по случай 100-годишнината на българския баскетбол Георги Глушков, награждава със златна топка Станко Стоянов за изключителния му принос към баскетбол.



13. 22 декември 2016 г. - Председателят на Общинския съвет Савина Петкова обявява Станко Стоянов за почетен гражданин на Пловдив.



14. Станко Стоянов е почетен гражданин на Пловдив.



15. 13 октомври 2019 г. Част от участниците в Деня на треньора в зала “Строител“ Мемориалът се провежда от 2012 г. по инициатива на Станко Стоянов.



16. 23 октомври 2021 г. Ветераните в Деня на треньора на Младежкия център.