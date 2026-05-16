Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич прие много спокойно загубата от Арда с 0:4 в Кърджали. Словенският специалист не скри факта, че всички в клуба са фокусирани върху най-важния мач за сезона - финала за Купата на България срещу ЦСКА. Косич изтъкна, че мачът в Кърджали трябва да се забрави по най-бързия начин, а след това обеща, че тимът му ще е напълно готов за битката за ценния трофей в сряда (20 май).

Ето каскво каза треньорът на черно-белите след края на срещата на "Арена Арда":

Надявахме се, че ще влезем по по-добър начин в двубоя. Дадохме шанс на някои млади състезатели, които са част от академията. Тежка загуба, но трябва бързо да забравим за този мач и да се фокусираме върху финала.

Младите видяха какво е да бъдеш част от елита. Трудно е, но това е добър опит за тях. Трябва да продължат да се борят усилено.

Не говорим за проблемите, защото винаги се опитваме да намерим решенията. Предстои ни много важен двубой и трябва да останем позитивни. Знаем, че футболът е жесток спорт. Ако не може да се бориш, може да се случи нещо като днес. Фокусът ни 100 процента е върху финала.

Мечтаем да играем в Европа, а футболистите доказаха, че могат да го постигнат. Имаме много работа за вършене. Правим всичко възможно, за да се подготвим за ЦСКА. Вярвам, че ние ще бъдем готови и нека по-добрият да победи.

Всеки фен е добре приет от нас, всяко съобщение е добре прието. Щастлив съм, че съм част от този голям клуб и се надявам да напишем още една страница от историята му.