ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо се чуди за защитник, който нямаше никакъв късмет на "Лаута"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:16Коментари (0)372
©
Локомотив Пловдив се чуди дали да предложи нов договор на централния защитник Калоян Костов. Настоящият контракт на бранителя е до лятото на 2026 година.

Бранителят определено няма никакъв късмет. Той трябваше да е титулярният защитник на тима през този сезон заедно с бразилеца Лукас Риан, но за втори път скъса връзки и най-вероятно няма да може да играе поне до март или април.

Костов получи травмата по време на лятната подготовка, а на негово място влезе Мартин Русков, който се представя доста добре и е титуляр във всеки мач. Така бъдещето на Костов остава неясно, а неговият договор изтича през лятото, твърди "Тема спорт".

Един от играчите с изтичащи контракти след половин година - Петър Андреев, вече разтрогна по взаимно съгласие с родния си клуб. Друг юноша на Локомотив Пловдив - Аксел Велев, също не е преподписал, като в сходно положение е и капитанът и легенда на черно-белите Димитър Илиев. Той обаче не е изключено и да каже "край“ след края на сезона.
Още по темата: общо новини по темата: 341
22.12.2025
21.12.2025
19.12.2025
18.12.2025
17.12.2025
17.12.2025
предишна страница [ 1/57 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Лудогорец подкрепи Ботев за Купата, дербито на "Лаута" май ще е в почивен ден
 Известен италиански спортен журналист с много интересна информация за Петър Андреев
 Камбуров: Пиша 6 плюс на момчетата от Локо, дано този път дербито за Купата да завърши
 Любовта на доц. Владо Янев към Локомотив остава жива в неговата книга
 Един от голмайсторите за Локо при разгрома с 6:0 над Ботев спря с футбола
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: