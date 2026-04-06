Футболист №1 на Локомотив Пловдив за 2025 година - Боян Милосавлиевич, е предизвикал интереса на най-платежоспособните наши клубове - Лудогорец, ЦСКА и Левски. Това твърди кипърското издание meridiansports.com.cy, позовавайки се на свои сигурни източници.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че вратарят дойде на "Лаута" от кипърския Анортозис. До момента той има 42 официални мача за черно-белите, в които е записал 17 "сухи" мрежи".

Ето какво пише по темата кипърското спортно издание:

Боян Милосавлиевич, който беше трансфериран от Анортозис в Локомотив Пловдив, се представя изключително добре в България и е смятан от мнозина за един от най-добрите вратари в лигата.

MeridianSports съобщава, че добрите му представяния не са останали незабелязани. По-конкретно, както показват нашите доклади, ЦСКА София, Левски София и Лудогорец са го набелязали и той е в трансферния им списък за предстоящото лято.

Трябва да се отбележи, че Анортозис ще получи процент при препродажбата от потенциален трансфер на Боян Милосавлиевич.