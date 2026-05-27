Фенклубът на Локомотив Пловдив предприе силен ход преди решителния бараж на представителния отбор срещу Лудогорец. "Черно-бялата" организация уреди безплатна екскурзия до Разград. Битката за място в Лигата на конференциите е на 29 май (петък) от 19:00 часа на стадион "Хювефарма Арена".

Съдия на мача е Любослав Любомиров.

Записванията започват от утре (28.05) в официалния магазин на клуба (каса 2 до бариерата на спортния комплекс). Тръгването е в деня на мача от "Лаута“ в 12:30 часа, уточниха от Фенклуб Локомотив Пловдив.